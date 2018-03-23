Carolina Kostner si tappa le orecchie, non vuole sentire il punteggio della sua avversaria più pericolosa prima di pattinare e il Forum le regala un silenzio irreale. E, dopo, un tributo di amore puro, nonostante le sbavature e la caduta che tutto rovina. Alla discesa sul ghiaccio, alla presentazione dell’ultimo gruppo, quello che conta, Carolina è l’unica che non balla: c’entrano la concentrazione, la maturità, forse c’entra un po’ anche la paura che non può non arrivare in casa così, in una notte che potrebbe essere l’ultima, con il ghiaccio che diventa bianco rosso verde, in omaggio.

C’è un concentrato di medaglie degno di un raduno di generali nel gruppo, la più piccola Alina Zagitova, 15 anni, oro olimpico ed europeo è al suo primo campionato del mondo, sembra destinata a spremere tutto in una sola stagione, ma non è la sua notte: cade una volta, un’altra e un’altra ancora. Sembrava facile, non lo è mai. Per Carolina, a 31 anni, in casa, in testa dopo il corto e con la strada facilitata dalle tre imprevedibili cadute di Alina, è un’occasione che improvvisamente diventa grande e pesante. Sapeva Carolina, con la sua esperienza, non poteva non saperlo di giocarsi tutto come se non ci fosse un domani, anzi senza un domani. Per capire il senso di questa notte, forse, bisogna riandare indietro a una notte di 12 anni fa, un’era geologica nel pattinaggio quando Alina aveva tre anni e un’esile Carolina scese sul ghiaccio più complicato della sua vita: il Palavela di Torino 2006, a un’età in cui si ha diritto a vivere la prima olimpiade come un regalo, come una vacanza premio, Carolina ci arrivava con il peso della bandiera portata troppo presto: un regalo certo, ma troppo ingombrante per i suoi 19 anni. Se riguardate il filmato di quella gara vedrete il battito del suo cuore alla prima inquadratura: si posiziona abbracciandosi le spalle nella posizione di partenza e sta già ansimando prima di cominciare. Si capiva da lì che il primo salto esitante sarebbe precipitato sul ghiaccio ancora prima di staccarsi da terra. Troppa pressione. Tanta al punto da rischiare di azzopparla nell’anima togliendole precocemente la leggerezza dell’adolescenza, la sfrontatezza cui ha diritto chi ha l’età per andare in gara senza niente da perdere.

Carolina ha davvero rischiato di passare la vita a dimostrare di essere all’altezza di quella bandiera fuori tempo. La visibilità di quel momento l’ha certo aiutata, le ha dato visibilità, sponsor, grandi occasioni, ma ha seriamente rischiato di togliere la serenità interiore che serve a scendere sul ghiaccio senza essere travolti dalla paura. Nell’immaginario della gente qualunque aveva fatto cortocircuito un’equazione fallace: Carolina porta la bandiera, Carolina è fortissima, Carolina vince. Carolina lo sapeva e cadeva. E gli stessi che avevano fatto quell’equazione, ne fecero presto una eguale e contraria: Carolina ha portato la bandiera, Carolina cade, Carolina è un bluff. La prima equazione era prematura, la seconda ingrata. Ma Carolina ormai sapeva di entrambe e ha avuto bisogno di una grande forza per sopravvivere sul ghiaccio all’esito nefasto di quei conti sbagliati: ha dovuto lottare per convincere sé stessa di non essere perdente prima di essersi data il tempo di diventare vincente, costretta a seguire l’ombra spessa del suo personaggio già troppo più avanti della Carolina vera sulla strada del successo, poi raggiunto con tenacia e coraggio ma nel tempo fino al fiore all’occhiello del bronzo olimpico a Sochi 2014.

Stanotte sembrava più facile, e invece no. Ed è difficile dire se stavolta abbia sfarfallato il cuore come quella prima volta o se invece abbiano pesato gli anni, quando a fine programma la stanchezza nelle gambe si fa sentire e nella testa si affaccia il pensiero che l’oro, imprevedibilmente, sia lì a portata di mano: luminoso e spaventoso. Forse lei per prima non lo saprà mai, perché non ci si conosce mai fin lì. L’unica certezza è una medaglia di legno destinata a bruciare a lungo. Ma resta la consapevolezza che dietro c'è una lunga storia di risultati maturati per un tempo impensabile per tutte le Aline del mondo. Una certezza che nessuna notte andata storta potrà terremotare.