«Non riesco a descrivere quanto sia luminosa la mia vita. Oggi ho scoperto una nuova emozione ed è la più potente che abbia mai provato». Una felicità incontenibile sprizza direttamente dai social di Francesco Bagnaia e della moglie Domizia Castagnini. Insieme alla prima tenerissima foto del loro bambino compare un post altrettanto dolce condiviso dal pilota, e fanno riflettere le parole usate dal campione a due ruote.

Il post sulla pagina ufficiale di Bagnaia su Instagram che annuncia la nascita del figlio

Per uno abituato a sfrecciare in moto a 250 km all’ora e ad avere l’adrenalina a mille, è toccante che la nascita del figlio procuri un’emozione ancora più forte. Davvero la paternità – soprattutto la prima – può cambiare un uomo nel profondo, al punto da dividere il suo vissuto in due parti: prima di essere padre e dopo l’esserlo diventato. Due vite distinte che si congiungono nell’attimo della nascita del figlio. Niente sarà più come prima. E se vale per uno abituato alle emozioni forti della velocità da competizione, bisogna ammettere che vale per tutti i neo-papà.

Il pensiero nel contempo corre, però, verso chi ha inseguito questo sogno ma l’ha visto infrangersi (si spera, per il momento). Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese, attualmente impegnato ai Mondiali, ha tanto sperato di diventare padre durante la kermesse americana. Purtroppo la compagna Noa van der Bij, in dolce attesa, ha perso il bambino durante la gravidanza. «Con il cuore spezzato», hanno scritto Gakpo e compagna su Instagram, «vi comunichiamo che il nostro piccolo è venuto a mancare durante la gravidanza. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Amato per sempre. Nostro figlio per sempre».

Cody Gakpo con la maglia dell'Olanda ai Mondiali in corso (Ansa/Epa). (EPA)

Un secondo testo è comparso sempre sui social a nome della compagna del calciatore: l’immagine scelta, quella di una chiesa. Ad accompagnarla, un testo commovente: «Siamo andati in chiesa insieme e abbiamo acceso una candela. Dopo siamo andati al parco giochi con nostro figlio Samuel. C’era un altro bambino che si chiamava Elijah. Non ci poteva essere segno più bello da parte di Dio». Aveva lo stesso nome che la coppia aveva scelto per il figlio perso.