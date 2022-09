Aiutiamo Francesco, papà e nonno, ad aiutare la figlia e la nipotina

FRANCESCO, 53 anni, è un papà, un nonno e un marito. Non ce la fa più! Abita con la moglie, la figlia di 20 anni e la nipote di 2 anni. Vivono sotto la soglia della povertà accumulando grandi debiti, solo di gas devono pagare 6.000 euro. Francesco, invalido al 75%, dopo un incidente ha perso l’uso del braccio destro ed è caduto in una depressione e una forte ansia, al punto che non risponde ai farmaci. È affetto da una grave sordità per cui avrebbe bisogno dell’apparecchio acustico per uscire dal triste mondo in cui si ritrova, ma non se lo può permettere. Lui si preoccupa per la figlia e la nipotina, come farebbe ogni papà. L’associazione che segue questa famiglia ci chiede una mano per aiutarli a superare questo momento buio