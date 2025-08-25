Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

lunedì 25 agosto 2025
 
Don Stefano risponde Aggiornamenti rss Stefano Stimamiglio

«Anche a Messa le nostre preghiere sono stanche e asettiche. Che magone!»

Ascoltando le preghiere dei fedeli alla Messa mi è salito il magone. Nessun coinvolgimento emotivo. Sono anni che la tragedia delle guerre ci sconvolge e nella preghiera universale viene (talora) ripresa in modo astratto e asettico. Fino a quando?

ROBERTO

«Con la preghiera dei fedeli il popolo risponde alla Parola di Dio accolta con fede e (…) offre a Dio preghiere per la salvezza di tutti» (Ordinamento generale del Messale n. 69). Forse è la stessa Parola di Dio che non ci tocca nel profondo. O forse è la stessa Messa a essere vissuta per abitudine, stancamente. O forse abbiamo semplicemente il cuore indurito di fronte a tanta sofferenza e tanto odio nel mondo. Fino a quando?


25 agosto 2025

 
