Ciò che cambia la nostra vita non è innanzitutto amare, ma lasciarci amare

Matteo 11,11-15 - San Giovanni della Croce, presbitero e Dottore della Chiesa - Memoria (14 dicembre 2023) -

È interessante che il giorno in cui facciamo memoria di un grande santo come Giovanni della Croce, il Vangelo parli di un altro Giovanni, il Battista. C’è infatti qualcosa che accomuna queste due figure: la passione per il Signore. E se il Battista lo fa con tutta la forza della sua predicazione, radicale persino nei gesti e nel mondo di essere, Giovanni della Croce mostra la una forza differente, ma ugualmente potente, quella della mitezza e della totale fiducia in Dio.

“Tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”. Umanamente parlando nessuno è più grande di Giovanni Battista, lo ha detto esplicitamente Gesù, tuttavia Giovanni della Croce è più grande di lui perché ha scelto di essere uno dei piccoli del regno dei cieli. Ed essere piccoli significa accettare di assumere la posizione di chi si lascia voler bene da Dio. Troppo spesso siamo convinti che tutta la fede è l’imperativo di amare (Dio, se stessi e il prossimo). Tuttavia l’atto più rivoluzionario che cambia la nostra vita non è innanzitutto amare, ma lasciarci amare. Allora risultano illuminante proprio le parole di Giovanni della Croce che in poche battute ci fornisce tutto il senso del nostro vivere: “Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”. E probabilmente non solo su quello che abbiamo donato, ma anche su quello che abbiamo accolto nella nostra esistenza.

Vai alle LETTURE DEL GIORNO