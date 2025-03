L’amore di Dio ci permette di amare senza misura

Mt 5,43-48 - Sabato della I Settimana di Quaresima - (15 marzo 2025) -

“Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?”. Fare le cose solo per reazione, non ci rende diversi da tutti gli altri.

Si può fare il bene semplicemente perché si riceve il bene, e si può fare il male solo come risposta al male ricevuto, ma è questo il cristianesimo? Gesù lo dice chiaramente nella pagina del Vangelo di oggi: siamo davvero figli di Dio, quando ci liberiamo da questa logica di azione-reazione. La vera libertà è imparare a fare le cose non come reazione, ma come scelta. E dove si vede davvero la forza di una scelta? Quando si fa qualcosa che non è dovuta, anzi che suscita in noi il suo esatto contrario.

Amare ad esempio una persona che non ti ama è una scelta e non può essere una reazione, perché umanamente ti verrebbe da allontanarla o da ignorarla, ma la tua fede ti aiuta a capire che la fatica di scegliere di amarla comunque, rende visibile il dono che il Signore ti ha fatto. L’amore ai nemici può sembrare qualcosa di eroico, ma Gesù non ci chiede di amare i nostri nemici perché ne siamo capaci, ma ci chiede di amare i nostri nemici semplicemente perché noi ci ricordiamo di essere completamente amati da Lui.

È solo perché siamo amati da Lui che possiamo permetterci di amare senza misura, e senza condizione tutto il resto del mondo e degli altri. Ma se noi non permettiamo all’amore di Dio di entrare dentro la nostra vita, ci sarà difficile liberarci da questi meccanismi che ci rendono solo specchio delle circostanze.

Vai alle LETTURE DEL GIORNO