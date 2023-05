Il male vuole distruggere l’amore che Gesù ci dona

Giovanni 17,11-19 - Mercoledì della VII Settimana di Pasqua (24 maggio 2023) -

“Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno”. Non c’è dichiarazione d’amore più bella di quella che fa Gesù nel Vangelo di oggi, perché chi ti ama veramente sa che non potrà proteggerti da tutte le difficoltà, ma non ti lascerà mai solo in esse. Gesù non chiede al Padre di risolvere tutti i nostri problemi, di toglierci dal mondo, ma solo di essere custoditi dal maligno. E qual è l’opera del maligno? Mettere in discussione la certezza di essere totalmente amati da Dio.

Il male non vuole fare altro che distruggere l’amore di cui Gesù ci ha fatto dono. In questo senso non dobbiamo mai credere alle seducenti parole del demonio che con argomenti convincenti vuole dimostrare che in realtà non possiamo davvero essere amati perché non lo meritiamo, perché non ne siamo degni, perché Dio non ha bisogno di noi, e perché se fosse vero che ci ama non farebbe accadere tante cose brutte che invece accadono

Questo breve elenco è solo una minima parte del grande libro di ragioni che il male usa come armi per non farci più confidare nell’Amore di Dio. Ma San Paolo aveva capito che il segreto della vita cristiana è in una cosa molto semplice: nessuno potrà mai separarci dall’amore di Cristo. Niente e nessuno (Rm 8,31-39). Possiamo certo vivere come se non fossimo amati, ma non potremmo mai far desistere Dio dall’amarci. “Il suo amore è fedele”.

