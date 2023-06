Matteo 7,1-5 - Lunedì della XII Settimana del TO (26 giugno 2023) -

“Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?”. Potrebbe sembrare effettivamente solo un rimprovero l’ammonimento del Vangelo di oggi, ma in realtà esso è rivelatore di qualcosa di più profondo: noi denunciamo negli altri ciò che molto spesso non abbiamo risolto in noi. Ci è più facile accorgerci dei nostri difetti quando li vediamo sugli altri, ma la durezza con cui certe volte puntiamo il dito dice soprattutto della mancanza di elaborazione di quello stesso difetto in noi.

Infatti chi effettivamente ha fatto i conti con sé stesso non punta mai il dito contro nessuno. Semmai può condividere la propria esperienza di liberazione o guarigione, ma se ne guarda bene nel mettere alla gogna gli altri. Questa parola di Gesù contenuta nella pagina del Vangelo di oggi smaschera la nostra ipocrisia. In ogni ambiente e in ogni situazione umana si può applicare questo principio.

Ma Gesù non dice che non bisogna più dire ad alta voce la verità o denunciare il male quando lo incontriamo. Dice semplicemente che esiste un percorso sano per far questo ed è il seguente: “togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello”. Il primo modo di aiutare gli altri è aiutare me stesso. La prima maniera di cambiare il mondo è cominciare esattamente da me.