In questo mondo tutto è provvisorio, ma nella vita eterna tutto è nuovo e non avrà mai fine

Lc 16,19-31 - Giovedì della II settimana di Quaresima (29 febbraio 2024) -

Nella storia del povero Lazzaro e del ricco epulone c’è una verità a cui dobbiamo fare attenzione tutte le mattine: un giorno questa vita finirà che tu sia seduto al tavolo a mangiare beatamente o che tu sia ai piedi di quel tavolo a elemosinare qualcosa. Il ricco e il povero sono accomunati dal medesimo destino: la morte. Ma è proprio davanti a questo destino che Gesù fa iniziare la sua storia dicendo che quella fine è certamente una fine, ma è anche l’inizio di qualcosa di diverso che non avrà mai fine.

In questo mondo tutto è provvisorio, la ricchezza come la povertà, ma nella vita eterna tutto è definitivo. Si tratta quindi di domandarci quale posto occuperemo nella vita eterna. Di certo chi avrà passato la vita nell’indifferenza e in ostaggio dei suoi piaceri, si vedrà definitivamente collocato in quella vuota solitudine che ha già scelto quando era vivo. Infatti l’inferno è solo il prolungamento delle nostre scelte più radicali. Ma chi sarà stato vittima di indifferenza, chi avrà fatto esperienza di ingiustizia e sofferenza, si vedrà riscattato in maniera definitiva da Colui che non ignora nessuna delle lacrime dei suoi figli.

Non è un caso se la gente più povera e che più ha sofferto è più capace di compassione e condivisione. Delle volte più la vita è drammatica e più si è umani. Mentre altre volte più la vita ci va bene e più si diventa cinici e indifferenti. Il problema non è estremizzare queste cose, né pensare che basti essere poveri per essere dalla parte giusta o ricchi per essere dalla parte sbagliata, ma è domandarsi se siamo chiusi nel nostro egoismo o abbiamo occhi che ci fanno accorgere degli altri al di là del posto che occupiamo in questo mondo.

