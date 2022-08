Giuseppina, la parrocchia ci chiede di non lasciarla sola

GIUSEPPINA ha 60 anni e ha lavorato tutta la vita. Perso l’impiego, ha colto ogni occasione che le veniva offerta, come fare la baby sitter o le pulizie. Ha comprato con il compagno un piccolo appartamento, ma poi lui l’ha lasciata sola e con un mutuo da pagare. Con la pandemia ha perso i pochi lavori saltuari che aveva. Suo fratello, che l’amava tanto, la sosteneva economicamente. L’anno scorso è morto lasciandola “sola al mondo”. Nel 2022 il condominio ha deciso di fare una ristrutturazione importante. Giuseppina non ce la fa più a pagare le bollette, il mutuo, e le altissime spese condominiali. Cerca disperatamente un lavoro, è terrorizzata di perdere il suo piccolo appartamento e non dorme più la notte per le tante preoccupazioni