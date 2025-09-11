«IA a scuola: ma a cosa serve insegnare, oggi?»

Un bagaglio di conoscenze occorre sempre. Il pensiero critico si costruisce su una base culturale solida, sennò resta sterile esercizio di retorica. Certo, la questione dell’IA a scuola non è di poco conto.

Mi sembra, però, che questo barcamenarsi tra gli scogli di Scilla (competenze) e Cariddi (conoscenze) non sia semplice da risolvere, visto anche i continui dibattiti sul valore delle prove Invalsi. Comunque per gli obiettivi da raggiungere si devono sempre costruire adeguate prove di verifica.

Ha ancora senso oggi, allora, dare a casa compiti che si possono fare agevolmente con l’IA? Meglio sarebbe forse usare la c.d. “classe capovolta” (flipped classroom), con lezioni a casa (con video) e facendo poi le verifiche a scuola per controllare che non si copi. Fa molto pensare, infine, riguardo al futuro ruolo della scuola, un dato statistico rispetto all’IA: ben il 75% dei ragazzi è autodidatta, e solo l’11% ha ricevuto una formazione scolastica o universitaria.