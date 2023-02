Lunedì 20 febbraio 2023 - (Lunedì della VII settimana del Tempo ordinario - ANNO DISPARI)

Prima Lettura



Dal libro del Siràcide

Sir 1,1-10 (NV) [gr. 1,1-10ab]

Ogni sapienza viene dal Signore

e con lui rimane per sempre.

La sabbia del mare, le gocce della pioggia

e i giorni dei secoli chi li potrà contare?

L'altezza del cielo, la distesa della terra

e le profondità dell'abisso chi le potrà esplorare?

Chi ha scrutato la sapienza di Dio,

che è prima di ogni cosa?

Prima d'ogni cosa fu creata la sapienza

e l'intelligenza prudente è da sempre.

Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli,

le sue vie sono i comandamenti eterni.

La radice della sapienza a chi fu rivelata?

E le sue sottigliezze chi le conosce?

Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato?

La sua grande esperienza chi la comprende?

Uno solo è il sapiente e incute timore,

seduto sopra il suo trono.

Il Signore stesso ha creato la sapienza,

l'ha vista e l'ha misurata,

l'ha effusa su tutte le sue opere,

a ogni mortale l'ha donata con generosità,

l'ha elargita a quelli che lo amano.

Parola di Dio.



Salmo Responsoriale

Dal Salmo 92 (93)



R. Il Signore regna, si riveste di maestà.

Oppure:

R. Venga, Signore, il tuo regno di grazia.



Il Signore regna, si riveste di maestà:

si riveste il Signore, si cinge di forza. R.



È stabile il mondo, non potrà vacillare.

Stabile è il tuo trono da sempre,

dall'eternità tu sei. R.



Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!

La santità si addice alla tua casa

per la durata dei giorni, Signore. R.



Vangelo



Dal Vangelo secondo Marco

Mc 9,14-29



In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte] e arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro.

E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono.

Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!».

Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando, e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.

Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».



Parola del Signore.