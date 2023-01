Martedì 10 gennaio 2022 - (Martedì della I settimana del Tempo ordinario - ANNO DISPARI)

Prima Lettura



Dalla lettera agli Ebrei

Eb 2,5-12



Fratelli, non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro, del quale parliamo. Anzi, in un passo della Scittura qualcuno ha dichiarato:

«Che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi

o il figlio dell'uomo perché tu te ne curi?

Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli,

di gloria e di onore l'hai coronato

e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi».

Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti.

Conveniva infatti che Dio - per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria - rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo:

«Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,

in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi».

Parola di Dio.



Salmo Responsoriale

Dal Salmo 8



R. Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.



O Signore, Signore nostro,

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? R.



Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,

di gloria e di onore lo hai coronato.

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,

tutto hai posto sotto i suoi piedi. R.



Tutte le greggi e gli armenti

e anche le bestie della campagna,

gli uccelli del cielo e i pesci del mare,

ogni essere che percorre le vie dei mari. R.

Vangelo



Dal Vangelo secondo Marco

Mc 1,21b-28



In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupìti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.

Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Parola di Dio.