Martedì 24 settembre 2024 - (Martedì della XXV settimana del Tempo ordinario - ANNO PARI)

Prima Lettura



Dal libro dei Proverbi

Prv 21,1-6.10-13



Il cuore del re è un corso d’acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli vuole.

Agli occhi dell’uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore.

Praticare la giustizia e l’equità per il Signore vale più di un sacrificio.

Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato.

I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l’indigenza.

Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte.

L’anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà.

Quando lo spavaldo viene punito, l’inesperto diventa saggio; egli acquista scienza quando il saggio viene istruito.

Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura.

Chi chiude l’orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.



Parola di Dio.





Salmo Responsoriale

Dal Salmo 118 (119)



R. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.



Beato chi è integro nella sua via

e cammina nella legge del Signore.

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti

e mediterò le tue meraviglie. R.



Ho scelto la via della fedeltà,

mi sono proposto i tuoi giudizi.

Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge

e la osservi con tutto il cuore. R.



Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,

perché in essi è la mia felicità.

Osserverò continuamente la tua legge,

in eterno, per sempre. R.



Vangelo



Dal Vangelo secondo Luca

Lc 8,19-21



In quel tempo, andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla.

Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti».

Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».



Parola del Signore.