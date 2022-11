Mercoledì 23 novembre 2022 - (San Colombano abate – MEMORIA FACOLTATIVA)

Prima Lettura



Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 15,1-4



Io, Giovanni, vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi è compiuta l’ira di Dio.

Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell’Agnello:

«Grandi e mirabili sono le tue opere,

Signore Dio onnipotente;

giuste e vere le tue vie,

Re delle genti!

O Signore, chi non temerà

e non darà gloria al tuo nome?

Poiché tu solo sei santo,

e tutte le genti verranno

e si prostreranno davanti a te,

perché i tuoi giudizi furono manifestati».

Parola di Dio.





Salmo Responsoriale

Dal Salmo 97 (98)



R. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente.

Oppure:

R. Mirabili sono le opere del Signore.



Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo. R.



Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.



Risuoni il mare e quanto racchiude,

il mondo e i suoi abitanti.

I fiumi battano le mani,

esultino insieme le montagne. R.



Davanti al Signore

che viene a giudicare la terra:

giudicherà il mondo con giustizia

e i popoli con rettitudine. R.



Vangelo



Dal Vangelo secondo Luca

Lc 21,12-19



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.

Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Parola del Signore.