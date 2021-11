Una preghiera a Messa per la conversione dei "potenti"

Ho pensato a questa preghiera dei fedeli da proporre durante le Messe: «Perché il Signore tocchi il cuore e la mente di potenti, governanti e indifferenti di fronte ai drammi dell’umanità. No alle guerre, alle uccisioni, alle distruzioni. No agli enormi sprechi di armamenti militari, nucleari, spaziali».

Queste rinunce sarebbero ampiamente sufficienti per finanziare in alternativa progetti multinazionali di ricostruzione, risanamento e lavoro nel mondo. Altre parole si possono aggiungere, ma almeno quelle che ho evidenziato potrebbero essere usate nelle Messe celebrate in basiliche e cattedrali, per arrivare meglio alle orecchie (e ai cuori) di “potenti”, governanti e politici.

Perché dovremmo lasciare che siano solo il Papa, le riviste missionarie e gli istituti di carità a dire queste cose? Io ricevo richieste di aiuto per le persone povere e bisognose da vari istituti di carità e assistenza. Ma non posso aiutare tutti né oltre una certa misura, concordata con i miei familiari.

ALESSANDRO