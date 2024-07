Venerdì 26 luglio 2024 - (SANTI GIOACCHINO E ANNA – MEMORIA)

Prima Lettura



Dal libro del profeta Geremia

Ger 3,14-17



Ritornate, figli traviati - oracolo del Signore - perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza.

Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni - oracolo del Signore - non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore: non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà, non sarà rimpianta né rifatta.

In quel tempo chiameranno Gerusalemme "Trono del Signore", e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio.



Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

Geremia 31,10-12b.13



R.Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.



Ascoltate, genti, la parola del Signore,

annunciàtela alle isole più lontane e dite:

«Chi ha disperso Israele lo raduna

e lo custodisce come un pastore il suo gregge». R.



Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,

lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.

Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion,

andranno insieme verso i beni del Signore. R.



La vergine allora gioirà danzando

e insieme i giovani e i vecchi.

«Cambierò il loro lutto in gioia,

li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni». R.



Vangelo



Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 13,18-23



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».



Parola del Signore.