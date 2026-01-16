«Ricordo tutto. Il rumore secco, il corpo del Papa che cede, il sangue, la corsa disperata. E poi lui, steso a terra, all’ingresso dei Servizi di sanità. Non ho mai dimenticato nulla». Angelo Gugel raccontava così gli attimi di terrore del 13 maggio 1981, quando in Piazza San Pietro Giovanni Paolo II fu colpito dall’attentato che segnò per sempre il suo pontificato – e anche la vita di chi gli stava accanto. Gugel era lì, a pochi passi dal Papa, sulla papamobile. Non un testimone occasionale, ma uno degli uomini più vicini al Santo Padre, legato a lui da un rapporto quotidiano fatto di fiducia e silenzio.

Angelo Gugel è morto ieri sera a Roma, all’età di 90 anni. Per mezzo secolo aveva servito tre Papi come Aiutante di Camera, figura discreta e centrale della Famiglia pontificia: prima Giovanni Paolo I, poi Giovanni Paolo II per quasi ventisette anni, infine Benedetto XVI, con cui concluse il suo servizio ormai settantenne. Accompagnava i pontefici nelle attività private, curava le necessità quotidiane e garantiva riservatezza e ordine.Una presenza costante, mai invadente, sempre un passo indietro.

Nato il 27 aprile 1935 a Miane, nell’Alta Marca trevigiana, Gugel veniva da una famiglia contadina. Aveva frequentato il seminario per due anni, poi l’arruolamento giovanissimo nella Gendarmeria vaticana. Una grave tubercolosi ne aveva interrotto il percorso, ma dopo la lunga convalescenza era stato destinato al Governatorato. Fu Albino Luciani, allora vescovo di Vittorio Veneto, a volerlo accanto a sé: lo conosceva da tempo, conosceva la sua famiglia, ne apprezzava l’affidabilità. Quando Luciani divenne Papa, per soli trentatré giorni, Gugel entrò nel cuore più riservato del Vaticano.

Alla morte improvvisa di Giovanni Paolo I, fu richiamato nell’Appartamento pontificio. «Mi tremavano le gambe», ricordò. Con l’elezione di Wojtyła iniziò un lungo cammino condiviso. Gugel fu testimone silenzioso di viaggi, incontri, decisioni storiche. Lo accompagnò nei cinque continenti e nei pochi giorni di riposo, tra il Cadore e la Valle d’Aosta, quando anche lui lasciava l’abito scuro per maglioni e pantaloni da montagna. Sempre, però, con la stessa discrezione.

La riservatezza era una regola non scritta. «Anche in famiglia – raccontava – era normale non dire nulla. Quando uscivamo in forma privata, i miei lo scoprivano dai giornali». Un modo di intendere il servizio che oggi appare quasi fuori dal tempo, ma che allora era la misura naturale del ruolo.

Dell’attentato del 13 maggio 1981 continuava a parlare nelle rare interviste con precisione quasi dolorosa: la pallottola, il Papa sorretto, la corsa verso il Policlinico Gemelli. Episodi che non cercava di spettacolarizzare, ma che sentiva il dovere di consegnare alla memoria. Come quando ricordava la prima omelia di Giovanni Paolo II, letta in anteprima nello studio privato convocato dal Papa in persona: «Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo». Un’emozione indescrivibile che lo lasciò quasi stupefatto. Wojtyła gli chiese di correggere le pronunce. «Se sbaglio l’accento – scherzò poi il Papa – il cinquanta per cento è colpa di Angelo».

Sposato dal 1964 con Maria Luisa Dall’Arche, padre di quattro figli, Gugel seppe tenere insieme lavoro e famiglia senza mai confondere i piani. La nascita della figlia più piccola, Carla Luciana Maria, fu segnata da una grave complicazione. Giovanni Paolo II pregò per lei, celebrò la Messa mentre veniva alla luce e volle battezzarla personalmente. «Qualcuno deve aver pregato molto», commentò un medico all’uscita dalla sala operatoria.

Uomo fedele, garbato, schivo, Angelo Gugel ha incarnato uno stile di Chiesa discreto, che non cerca mai i riflettori. Dopo di lui altri tumulti sarebbero venuti, con lo scandalo Vatileaks. Nel 2018 ricevette il Premio intitolato a Giuseppe Toniolo, riconoscimento a una vita vissuta nell’etica concreta del servizio. Oggi, dalla sua Miane fino al Vaticano, resta il ricordo di un testimone silenzioso della storia.