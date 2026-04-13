Debutta stasera su Rai 1 La buona stella, la nuova serie in tre puntate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia. Diretta da Luca Brignone, la fiction è un racconto crime che affianca all’indagine le vicende personali dei protagonisti, al centro di una storia di errori e possibilità di riscatto.

La trama

Al centro della storia ci sono due personaggi segnati da un passato difficile. Simone, ex calciatore con una carriera mai davvero decollata e un matrimonio finito alle spalle, si trova coinvolto in un episodio violento e decide di portare via una borsa piena di denaro. Quella che sembra un’occasione per rimettersi in piedi si trasforma presto in un grave pericolo: il denaro appartiene a criminali pronti a tutto pur di riaverlo.

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Parallelamente, Stella, ispettrice di polizia dal carattere determinato e poco incline alle regole, torna al lavoro dopo la perdita dell’uomo che amava. L’indagine su quel caso la costringe a confrontarsi non solo con criminali e ostacoli interni, ma anche con ferite ancora aperte.

Le loro vicende si sviluppano su due piani destinati a incrociarsi: da una parte la fuga di Simone insieme all’ex moglie Alessia e alla figlia Giada, dall’altra il lavoro investigativo di Stella, sempre più coinvolta anche sul piano personale.

La storia si snoda tra Roma e la Calabria, lungo un percorso segnato dalla fuga dei protagonisti.

Il cast

A guidare la serie è Miriam Dalmazio nel ruolo dell’ispettrice Stella, affiancata da Filippo Scicchitano, che interpreta Simone, ex promessa del calcio. Nel cast anche Francesco Arca nei panni di Valerio, dirigente degli Affari Interni con cui Stella ha un rapporto complesso e conflittuale, e Laura Cravedi nel ruolo di Alessia, ex moglie di Simone, impegnata a proteggere la figlia. Completano il cast, tra gli altri, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò.

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Una storia tra tensione e riscatto

La buona stella racconta un doppio percorso: da una parte la fuga, dall’altra l’indagine. Ma al centro resta il cammino dei protagonisti, chiamati a fare i conti con le proprie scelte. Il racconto si sviluppa come un viaggio che non è solo geografico, ma anche interiore, in cui errori, fragilità e legami familiari si intrecciano nella ricerca di una seconda possibilità.

Quando va in onda

La serie tv debutta stasera lunedì 13 aprile in prima serata su Rai 1, con i primi due episodi. Composta da sei episodi totali, distribuiti in tre serate (due episodi per ciascun appuntamento), le puntate successive andranno in onda lunedì 20 e lunedì 27 aprile, sempre in prima serata. Tutte le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.