Per l’uscita nelle sale di La bambina segreta, del regista iraniano Ali Asgari, film patrocinato da Amnesty International, edra stato scelto un periodo simbolico: quello in cui, esattamente il 16 settembre di due anni prima,la giovane studentessa Mahsa Amini era morta in carcere a causa delle percosse subite durante il suo arresto per la mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo. Il film era stato presentato in concorso al Festival di Berlino, realizzato del 2022. Successivamente il regista ha diretto Kafka a Teheran (2023) e Divine Comedy (2025).

Il film racconta le peripezie di una giovane studentessa di Teheran nell’arco di una sola giornata: è madre di una bambina di due mesi, nata fuori dal matrimonio e non riconosciuta dal padre. I genitori, che vivono lontano, non lo sanno e, quando annunciano una visita a sorpresa, la ragazza — dopo aver eliminato dalla casa ogni traccia della presenza della neonata — cerca in tutti i modi qualcuno a cui affidarla fino alla loro partenza.

Nel suo percorso si scontra con la paura delle altre donne, l’ottusità degli uomini, la rigidità delle leggi e persino con un tentativo di violenza da parte di un medico ospedaliero. Una strada tutta in salita, nonostante la sua determinazione e il suo amore materno, che fa luce sulle contraddizioni di un Paese diviso tra modernità e oscurantismo, dove il cinema rappresenta uno degli strumenti più incisivi di denuncia civile.