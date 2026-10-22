La violenza che incendia le piazze italiane, con proteste e tensioni nelle principali città, rende ancora più attuale la domanda al centro della decima edizione di KUM! Festival: da dove nasce la violenza e come si può spezzarne la spirale?

Dal 23 al 25 ottobre la città di Perugia ospita tre giorni di incontri, lectio magistralis e conversazioni dedicati a un tema che attraversa la cronaca, la politica, le relazioni quotidiane e gli scenari internazionali: «La tentazione della violenza».

La rassegna, ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati e curata scientificamente dal filosofo Federico Leoni, festeggia dieci anni con un cambiamento importante: per la prima volta approda nel capoluogo umbro, città che ha fatto della cultura, dell’accoglienza e della nonviolenza alcuni tratti distintivi della propria identità. Gli appuntamenti si svolgeranno in quattro luoghi del centro storico: l’Auditorium San Francesco al Prato, il Teatro del Pavone, il Salone dei Notari di Palazzo dei Priori e la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani.

Il tema dell'edizione 2026

«La pace è il risultato di un lavoro incessante»

«La tentazione della violenza dilaga. La violenza dilaga. Lo vediamo nel mondo, lo vediamo alle porte dell’Europa, lo vediamo nelle nostre città», affermano Massimo Recalcati e Federico Leoni. Di fronte a questo scenario, spiegano, «mai come oggi è necessario fare argine, rilanciare le chances della mediazione, riconoscere le ragioni dell’altro. Anche quando non ci piacciono». Ignorare le ragioni di chi abbiamo di fronte, avvertono, «è il primo passo verso il baratro». La pace, infatti, non è una condizione scontata, ma un obiettivo da conquistare ogni giorno, attraverso un lavoro paziente e mai definitivo di riconciliazione.

Il festival vuole interrogare le molteplici forme della violenza: quella politica e ideologica, quella di genere e giovanile, quella che si manifesta nelle famiglie e nei rapporti affettivi, nei luoghi della cura e negli ambienti digitali. Al centro anche il rapporto tra violenza, capitalismo, tecnologia e intelligenza artificiale, fino alle guerre, alle religioni e alle possibilità di disarmo. Un percorso multidisciplinare che mette in dialogo psicoanalisi, filosofia, letteratura, storia, antropologia e politica, con l’obiettivo di comprendere le radici della sopraffazione e immaginare alternative.

«La cura è una parola profondamente politica»

Per la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, accogliere la decima edizione di KUM! significa offrire alla città uno spazio nel quale affrontare le inquietudini del presente senza rassegnarsi all’idea che la violenza sia inevitabile: «KUM! porta nel suo stesso nome un invito potentissimo, rialzarsi, rimettersi in cammino, non arrendersi all’idea che ciò che accade intorno a noi sia inevitabile», afferma Ferdinandi, «KUM! è soprattutto un festival della cura, e la cura è una parola profondamente politica, perché significa riconoscere le fragilità, costruire legami, non lasciare indietro nessuno». Un significato che, secondo la sindaca, acquista un valore particolare proprio a Perugia, città legata alla figura di Aldo Capitini e alla cultura della nonviolenza: «Interrogare la violenza significa non accettarla come destino e cercare gli strumenti per disinnescarla. La cura è forse la risposta più radicale, perché dove la violenza separa e distrugge, la cura riconosce, ricompone e restituisce dignità».

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi con Massimo Recalcati

IL PROGRAMMA

23 ottobre: dal fascismo alla fragilità come alternativa alla violenza

Il festival si apre ufficialmente alle 17 all’Auditorium San Francesco al Prato con i saluti istituzionali. A seguire, Massimo Recalcati terrà una lectio magistralis sul significato della parola Kum!, che in aramaico significa «alzati», «svegliati»: un invito a rialzarsi e riprendere il cammino, ispirato all’episodio evangelico della fanciulla risanata da Gesù.

Alle 18.45, al Teatro del Pavone, il filosofo Rocco Ronchi analizzerà il rapporto tra mito e violenza alle origini del fascismo, attraverso la figura di Benito Mussolini. Alle 19, al Salone dei Notari di Palazzo dei Priori, la scrittrice Daniela Padoan rifletterà sulla cura della democrazia di fronte alla crescita della violenza, soffermandosi sul ruolo dello Stato, della comunicazione e della propaganda politica. La giornata si concluderà alle 21.30 all’Auditorium San Francesco al Prato con «Meglio fragili che violenti», l’evento speciale del poeta Franco Arminio, dedicato alla fragilità come dimensione costitutiva dell’essere umano e possibile risorsa per contrastare la sopraffazione.

24 ottobre: adolescenti, intelligenza artificiale, relazioni e nonviolenza

La seconda giornata comincia alle 9.15 al Salone dei Notari con lo psicologo Mauro Grimoldi e la lectio «Bruciare il nido. Le aggressioni agli oggetti d’amore», dedicata alla violenza adolescenziale nei legami familiari e alle fragilità degli affetti. Alle 10, all’Auditorium San Francesco al Prato, il filosofo Roberto Esposito affronterà «La macchina metafisica del fascismo», analizzando il fascismo come ideologia, regime e dispositivo capace di alimentare il consenso e produrre violenza. Alle 11.15, al Teatro del Pavone, il giurista Massimo Durante si concentrerà sulle relazioni tra violenza e intelligenza artificiale. Alle 12, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, la psicoterapeuta Micaela Ucchielli e il filosofo Luca Taddio discuteranno della violenza nel mondo digitale. Nel pomeriggio, alle 14.15, sempre a Palazzo Graziani, il filosofo Roberto Mancini rileggerà il pensiero di Gandhi tra amore politico, nonviolenza e ricerca della giustizia. Alle 14.30, al Salone dei Notari, la filosofa spagnola Marina Garcés indagherà il rapporto tra adulazione, potere e violenza, dalle corti antiche ai social network e ai chatbot. Alle 15.45, al Teatro del Pavone, padre Guidalberto Bormolini proporrà una riflessione sul perdono come possibile forma di cura e liberazione. Alle 16, al Salone dei Notari, la responsabile del Centro regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche Franca Benini e lo psichiatra e psicoanalista Michele Rugo, con l’introduzione di Monica Beccaro, responsabile dell’Accademia di Scienze di Medicina Palliativa, affronteranno il tema della violenza in sanità, in un incontro a cura della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. Alle 17.15, all’Auditorium San Francesco al Prato, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini parlerà del ruolo delle relazioni nella crescita degli adolescenti e della loro importanza nel contrastare solitudine e violenza. Alle 17.30, nella Sala delle Colonne, la filosofa della politica Carlotta Cossutta e la psicoterapeuta e psicoanalista Alessia Fusilli de Camillis si confronteranno sulle forme di violenza che possono svilupparsi nei legami umani e familiari.

Alle 18.45, al Teatro del Pavone, lo scrittore spagnolo Manuel Vilas porterà il pubblico nelle periferie, luoghi in cui si riflettono le trasformazioni e le disuguaglianze della società contemporanea. La giornata si chiuderà alle 21.30 all’Auditorium San Francesco al Prato con il regista Matteo Garrone, in dialogo con il critico cinematografico Andrea Bellavita dell’Università dell’Insubria, per ripercorrere la presenza della violenza nella sua filmografia e il suo legame con la condizione umana.

Un incontro della scorsa edizione

25 ottobre: dalle guerre di religione alla possibilità di disinnescare la violenza

L’ultima giornata si apre alle 9.15 nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani con la filosofa Cristina Guarnieri, che approfondirà il pensiero di Rachel Bespaloff e la sua rilettura dell’Iliade come chiave per riflettere sulla barbarie della guerra.

Alle 10.30, al Teatro del Pavone, lo scrittore Antonio Moresco affronterà il tema della violenza familiare estrema e del trauma che lascia nei bambini, interrogandosi sulla possibilità di interrompere la trasmissione del dolore. Alle 10.45, nella Sala delle Colonne, un incontro organizzato con l’Università degli Studi di Perugia riunirà il rettore Massimiliano Marianelli e un gruppo di docenti dell’Ateneo per discutere del contributo dei saperi umanistici alla comprensione della violenza contemporanea.

Massimo Recalcati

A mezzogiorno, all’Auditorium San Francesco al Prato, il giornalista e saggista Gad Lerner e il filosofo Davide Assael dialogheranno sulle guerre di religione, a partire dalla storia biblica di Caino e Abele e dalla circolarità dei conflitti. Alle 14, al Teatro del Pavone, lo storico Marcello Flores D’Arcais rileggerà gli anni di piombo italiani, mettendo in relazione violenza politica, terrorismo e grandi riforme civili. Alle 14.15, nella Sala delle Colonne, il filosofo Giacomo Petrarca affronterà il tema della «Violenza di Dio» attraverso la figura di Mosè e l’episodio biblico del vitello d’oro.

Alle 15.15, al Teatro del Pavone, la sindaca Vittoria Ferdinandi e lo studente e divulgatore sui social Raffaele Giuliani saranno protagonisti dell’incontro speciale «Una conversazione su giovani e violenza». Alle 15.30, nella stessa sede, l’economista Giovanna Melandri analizzerà il rapporto tra violenza e capitalismo, ripercorrendone le trasformazioni storiche e le responsabilità.

Alle 16.15, all’Auditorium San Francesco al Prato, don Luigi Epicoco e padre Lino Breda rifletteranno sulla figura di san Francesco, dalla sua lotta interiore alla pace con Dio e alla scoperta degli altri come fratelli. Alle 16.30, al Teatro del Pavone, il filosofo Federico Leoni, docente all’Università di Verona e curatore scientifico del festival, proporrà un ritratto di Karl Marx, pensatore dei conflitti generati dalle macchine e delle trasformazioni che accompagnano la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Alle 17.45, all’Auditorium San Francesco al Prato, Massimo Recalcati terrà una lectio magistralis sul rapporto tra violenza, disagio e civiltà, a partire dalla riflessione di Freud e dalla tentazione di sottrarsi a ogni limite nel rapporto con l’altro. Alle 19, al Teatro del Pavone, la biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola esaminerà la biologia della violenza e gli effetti dello stress da sopraffazione sull’organismo, dal cervello al sistema immunitario, dal cuore al metabolismo. A chiudere la decima edizione, alle 21.30 all’Auditorium San Francesco al Prato, sarà Geppi Cucciari. L’evento speciale conclusivo unirà comicità e attualità, con una conversazione sui grandi temi della convivenza civile, sulla condizione femminile, sulla violenza e sul linguaggio dell’odio, tra il comico e il tragico, il quotidiano e l’universale.