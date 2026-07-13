Il mondo del cinema piange la scomparsa di uno degli attori più amati della seconda parte del ventesimo secolo, Sam Neill, venuto a mancare nelle scorse ore a Sydney. L'attore, nato il 14 settembre 1947 a Omagh, in Irlanda del Nord, aveva 78 anni e da poco tempo era riuscito a sconfiggere il tumore del sangue al terzo stadio che lo tormentava da tempo. Anche per questo i suoi familiari, nell'annunciare la scomparsa dell'attore con un post su Instagram, l'hanno definita inattesa, ma vissuta con la dignità che lo ha contraddistinto per tutta la sua vita e carriera.

Sam Neill cominciò a recitare negli anni Settanta, ma è con il personaggio di Alan Grant e la saga di Jurassic Park che diventa una star mondiale.

La sua carriera ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del cinema e della televisione: da "Lezioni di piano" di Jane Campion, premiato con l'Oscar alla migliore sceneggiatura, fino al più recente successo di "Peaky Blinders”, serie tv in cui interpretava lo spietato ispettore Chester Campbell.

I cordogli si sono subito susseguiti online, come nel caso del primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha ricordato l'attore come una figura capace di ritagliarsi uno spazio nel cuore degli australiani, definendolo ironico, pungente, riflessivo e laconico.