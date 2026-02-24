Martedì 24 febbraio si alza il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La prima serata, in onda su Rai 1 dalle 20.40 fino a circa l’1.25, vedrà esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara. Un inizio intenso, che conferma la centralità della musica italiana in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

A guidare la serata saranno Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dall’attore Can Yaman. Una conduzione che unisce esperienza televisiva, carisma internazionale e sensibilità musicale.

Alcune immagini della conferenza stampa con Carlo Conti e Laura Pausini (ANSA)

Tutti i 30 artisti in gara

La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita non è ancora stata resa nota: maggiori dettagli arriveranno nel corso della giornata e durante la conferenza stampa. Intanto, ecco i nomi dei cantanti in gara (in ordine alfabetico):

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I Romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Un mosaico di generazioni e stili differenti: dalla canzone d’autore al pop, dal rap alla tradizione melodica, in un dialogo tra esperienze e linguaggi che racconta l’Italia di oggi.

Chi vota nella prima serata

Le canzoni della prima serata saranno votate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica: saranno comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine preciso. Una scelta che mantiene alta la suspense e rimanda ai prossimi appuntamenti il verdetto definitivo.

Tiziano Ferro super ospite: 25 anni di “Xdono”

Momento centrale della serata sarà l’esibizione di Tiziano Ferro, super ospite di questo debutto sanremese 2026. Il cantautore celebrerà i 25 anni di “Xdono”, il brano che lo lanciò il 22 giugno 2001 e che segnò una stagione importante della musica italiana dei primi anni Duemila.

Nel corso del suo set, Ferro ripercorrerà alcune delle canzoni più amate del suo repertorio e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Sono un grande”, title track dell’ultimo album. Un’occasione non solo celebrativa, ma anche di rinnovato dialogo con il pubblico.

Collegamenti e palchi diffusi in città

Anche quest’anno il Festival si estende oltre il Teatro Ariston. Ci saranno collegamenti in diretta dalla Costa Toscana con Max Pezzali – accompagnato, nella prima serata, da Olly, vincitore dell’edizione 2025 – e dal Suzuki Stage in piazza Colombo, dove martedì 24 febbraio si esibirà Gaia. La conduzione è affidata a Daniele Battaglia. Un Festival sempre più diffuso, che coinvolge la città e il pubblico in un’esperienza corale.

DopoFestival: il commento a caldo

Subito dopo la chiusura della prima serata prenderà il via il DopoFestival, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. Alla conduzione Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone, dal comico Federico Basso e dal maestro Enrico Cremonesi. Con loro anche giornalisti della carta stampata, della televisione, della radio e del web per commentare a caldo quanto accaduto sul palco.

Una festa popolare che parla al Paese

Sanremo resta un rito collettivo capace di unire generazioni davanti allo schermo, di accendere discussioni e riflessioni, di raccontare sogni, fragilità e speranze attraverso la musica