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ore 10 - Diretta streaming, il Papa in visita all'Università La Sapienza di Roma

Il programma prevede alle ore 10.20 l’arrivo di Leone XIV presso la Cappella Universitaria “Divina Sapienza”, dove sarà accolto dal Rettore Magnifico, Prof.ssa Antonella Polimeni, e dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Dopo un momento di preghiera e l’incontro con alcuni studenti, il Papa raggiunge il piazzale centrale per il saluto agli universitari dalla scalinata monumentale. La mattinata prosegue nel Palazzo del Rettorato con il colloquio privato con il Rettore, la firma del Libro d’Onore e lo scoprimento della targa commemorativa della visita, seguito dal saluto ai membri del Senato Accademico e al personale dell’Ateneo. Prevista inoltre la visita alla mostra “Sapienza e il Papato”.

Cuore della visita l’incontro nell’Aula Magna con docenti e studenti dove il Papa terrà il suo discorso alla comunità universitaria