Un messaggio breve ma forte quello che arriva dall’Angelus recitato oggi da papa Leone XIV, dopo l’intensa visita pastorale a Pavia e a Sant’Angelo lodigiano.

Nella prima parte ha ricordato che anche oggi, come in passato, i cristiani sono perseguitati, ma non devono perdere la speranza né farsi vincere dalla paura. In un mondo lacerato da violenze e guerre, hanno il compito di testimoniare con coraggio la pace. Ci sono tante ostilità verso i cristiani, la sfida è perseverare rispondendo all’odio con l’amore. Soprattutto dove il messaggio cristiano non è compreso o accettato.

Nella seconda parte dell’Angelus il Pontefice ha invece ricordato la Giornata mondiale dei rifugiati che si è celebrata ieri. Non possiamo voltarci dall’altra parte, fingere che il problema non esista, perché di tratta di uomini e donne che hanno la dignità e i diritti di ogni persona. Ciascuno nel suo ruolo deve adoperarsi affinché vengano messe in atto politiche di accoglienza