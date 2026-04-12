«Nella gioia pasquale, il 13 e il 14 aprile prossimi, il Papa incontrerà tutto il popolo algerino, di cui la stragrande maggioranza è musulmana»: il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, ricorda che questo era anche il desiderio del compianto papa Francesco «perché l’apertura agli altri era fondamentale». Vesco rammenta che le prime parole di Leone XIV il giorno della sua elezione sono state: «Che la pace sia con voi tutti!». E sarà proprio questo il cardine del suo viaggio apostolico in Algeria «come un saluto di pace rivolto alle periferie, ma secondo la consuetudine algerina: “Al salam aleykoum!”. Insomma, un popolo musulmano che accoglie un fratello cristiano e la Vergine Maria, tanto amata nell’islam, guiderà questa visita storica sui passi del nostro padre sant’Agostino, detto il “Dottore dell’amore”».

La Chiesa universale guarderà presto a questa parte dell’Africa settentrionale, dove meno dell’1% della popolazione è cristiana, una stima approssimativa visto che non esistono statistiche ufficiali. La Chiesa è costituita da migranti irregolari, studenti africani, borsisti sub-sahariani, lavoratori venuti dall’estero e persone nate in questa terra, che cercano di conoscere il cristianesimo come «amici di sant’Agostino». I cattolici sub-sahariani costituiscono, in effetti, i tre quarti della comunità cattolica, che conta circa 6mila fedeli provenienti dall’Uganda, dallo Zimbabwe, dalla Tanzania e dal Burkina Faso. La Chiesa cattolica in Algeria è dunque pienamente africana, non ha più alcun legame con l’ex madrepatria francese, che la colonizzò.

La basilica di Notre-Dame d'Afrique (Reuters)

Una decina di giorni dopo la Pasqua e, terminato il Ramadan, il Santo Padre inizierà con l’incontro col presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, e i massimi rappresentanti delle istituzioni. Poi, verrà quello con la comunità cristiana in Notre-Dame d’Afrique, santuario della capitale algerina edificato nel 1872, situato sulle alture di Algeri e molto frequentato dalla popolazione musulmana, che ha un grande trasporto per Maria, la sola Donna menzionata col suo nome nel Corano, che l’islam considera Vergine e Madre, scelta da Dio per partorire il «profeta Isa», come loro chiamano Gesù.

Proprio in questo tempio, secondo gli organizzatori che stanno preparando alacremente l’accoglienza al Papa, Leone XIV evocherà sicuramente l’episodio narrato nel Vangelo di Luca dell’incontro di Maria con Elisabetta, tema di approfondita e costante meditazione da parte del beato Christian de Chergé, priore del monastero di Tibhirine, uno dei 19 martiri d’Algeria proclamato beato da papa Francesco l’8 dicembre 2018 con i suoi confratelli e religiosi e religiose di altri ordini uccisi tra il 1994 e il 1996 durante la guerra civile algerina. Questa figura d’alto spessore spirituale cercava, proprio nella Visitazione, una via per comprendere la relazione tra la Chiesa e l’islam, tra il cristiano e il musulmano.

In quel viaggio di Maria si nasconde quello che è un po’ il mistero della Chiesa in Algeria: non una presenza di dominio, ma una presenza amorevole, non di potere, ma concentrata a servire, non fatta di dichiarazioni che suscitano clamore, ma di testimonianze semplici e gioiose di una vita vissuta in Dio, di gesti piccoli eppure preziosi, come quelli di Maria, che si reca a manifestare il suo affetto a Elisabetta e a portarle l’amore del Figlio che cresce nel suo grembo. Questa piccola Chiesa mostra che il Regno di Dio cresce nelle relazioni, nel quotidiano, nella semplicità e nel silenzio. Il Santo Padre lancerà probabilmente dal santuario di Nostra Signora d’Africa un monito a tutti i governanti del mondo e agli uomini che rivestono posizioni di potere e di responsabilità.

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In Notre-Dame d’Afrique papa Leone si raccoglierà in preghiera anche nella cappella dei “diciannove beati martiri”, dove la loro memoria è onorata con 19 targhe di maiolica blu. «Il messaggio dei nostri martiri è che dei cristiani sono stati uccisi assieme ai musulmani, prima ancora di essere uccisi da musulmani… In quegli anni furono assassinati anche cento imam», osserva il cardinale Jean‑Paul Vesco. L’apostolato di questi martiri, animati da un forte slancio mariano, tra i quali anche il vescovo di Orano Pierre Lucien Claverie, «fu un apostolato di bontà, davvero ispirato al messaggio della Visitazione». Durante la guerra civile algerina degli anni Novanta, non vollero infatti abbandonare i loro fratelli musulmani che soffrivano. Persero la vita, come migliaia di persone nello stesso periodo, in circostanze ancora in parte oscure: tra 60mila e 200mila morti nel cosiddetto “decennio nero”, dal 1992 al 2002.

«Penso che nel loro sangue mescolato a quello degli algerini, siano stati artigiani di pace, quasi a riscattare molti dei crimini compiuti durante la colonizzazione. Dal loro sacrificio è nata una vera Chiesa algerina, liberata dai legami con il Paese europeo colonizzatore. Grazie a loro il tesoro della Chiesa qui ha potuto essere condiviso con il mondo», ci spiega il giornalista algerino Mansour El Marsa, profondo conoscitore della realtà del suo Paese. «Il messaggio di questi martiri è l’amicizia con il popolo algerino, un’amicizia che volle vivere anche Charles de Foucauld, un modello per loro. Non dimentichiamo che il santo si convertì, a 28 anni, nell’ottobre 1886, 140 anni fa, nella chiesa di Sant’Agostino a Parigi e che il suo programma di vita fu riassunto dalle parole del santo Vescovo di Ippona, padre della Chiesa e dottore dell’amore, tanto caro a Leone XIV: “Per noi vivere è amare”. La sua canonizzazione, nel 2022, è stata accolta favorevolmente anche dagli algerini, sebbene a lungo fosse stato visto come una spia della colonizzazione», continua Mansour El Marsa. «Sull’esempio di questi uomini e di queste donne, la Chiesa in Algeria esce da sé stessa per andare incontro all’altro, ispirandosi all’episodio evangelico della Visitazione. Non è una Chiesa del silenzio, ma, come diceva il mio amico beato Pierre Claverie, una “Chiesa dell’incontro”».