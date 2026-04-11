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I frati nella basilica di Sant'Agostino ad Annaba, l'antica Ippona.
Ha già incontrato Robert Francis Prevost due volte, prima che diventasse Leone XIV. Ma accoglierlo nella basilica di Sant’Agostino di Annaba, primo Pontefice della storia a recarsi in Algeria, è un’emozione grandissima per padre Dominic Habakuk, priore della comunità di tre agostiniani che mantengono viva la presenza di quest’ordine – a cui appartiene anche il Papa – nei luoghi in cui sant’Agostino è nato ed è stato vescovo per 34 anni fino alla morte nel 430. Ai piedi della basilica situata su una collina di Annaba si trovano i resti archeologici di Ippona, antichissima città fenicia e poi romana, che conobbe un grande sviluppo in età imperiale e divenne sede vescovile. Non molto distante c’è il luogo natale di Agostino, Tagaste, e lì vicino l’antica città di Madaura, dove compì i suoi studi.
Quella di Agostino non è solo una storia relegata nel passato. Allora come oggi, è una figura che supera i secoli e che fa da ponte tra luoghi, popoli, culture e religioni diversi: le due coste del Mediterraneo, il mondo arabo e quello occidentale, cristiani e musulmani. «Ancora oggi», conferma padre Dominic, «viene percepito come un figlio illustre di questa terra, dove quasi tutta la popolazione pratica l’islam, ma anche come un faro per i cristiani. Quando Leone si è proclamato “figlio” di Agostino, la gente ha pensato che fosse un suo lontanissimo discendente e si aspettava che prima o poi sarebbe tornato a “casa”. Tutti, cristiani e musulmani, siamo onorati della sua visita». Padre Dominic si fa interprete dei sentimenti della piccolissima comunità cattolica presente nella diocesi di Costantina-Ippona. Lui stesso, nel momento in cui Prevost è stato eletto Papa – quell’8 maggio che è anche la festa liturgica dei 19 martiri d’Algeria – ha sperato che realizzasse il suo primo viaggio in questo Paese. Un desiderio che si è avverato.
Nella basilica di Sant’Agostino Leone celebrerà l’unica Messa prevista nella tappa algerina. Questa chiesa è l’unica di tutta la diocesi. Nelle altre sette comunità ci sono solo piccole sale utilizzate anche per le celebrazioni. I cattolici, del resto, sono poche centinaia, quasi tutti stranieri. «La nostra comunità è formata principalmente da studenti subsahariani che frequentano, grazie a borse di studio, le università di Annaba, più qualche migrante di passaggio e alcuni lavoratori», precisa padre Dominic, che proviene dall’Africa subsahariana come i suoi due confratelli.
Lui è originario del Sud Sudan, ma ha conosciuto gli agostiniani nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha incontrato per la prima volta l’allora priore dell’ordine Prevost. I confratelli sono padre Fred Wekesa, che viene dal Kenya ed è il rettore della basilica, e padre Leviticus Shailong, originario della Nigeria. Insieme garantiscono l’accoglienza nella chiesa di Sant’Agostino e le celebrazioni, l’accompagnamento della piccola comunità cristiana e si recano con i sempre più rari gruppi di pellegrini nei luoghi del santo. «Quando sono arrivato qui nel 2014 era strano vedere preti africani e c’erano un po’ di pregiudizi e di diffidenza. Adesso le cose sono cambiate».
Non solo ad Annaba, ma in tutta l’Algeria la Chiesa, sia nel personale che tra i fedeli, ha assunto sempre di più un volto africano. Gli europei sono sempre meno. Quanto agli algerini, i cristiani sono poche unità e quasi sempre vivono la loro fede nel nascondimento. «La nostra presenza è peculiare. La maggior parte della gente che accogliamo nella basilica è di fede musulmana. A volte, nei mesi estivi, arriviamo ad avere mille visitatori al giorno».
Alcuni conoscono la storia di sant’Agostino, altri la scoprono qui, e scoprono anche la piccola presenza cristiana che ad Annaba è composta anche da cinque religiose delle Piccole sorelle dei poveri che gestiscono una casa per anziani. «È un servizio molto apprezzato dalla popolazione, che è anche estremamente generosa con le suore. È soprattutto grazie ai doni dei musulmani che possono continuare quest’opera», fa notare padre Dominic.
Leone visiterà anche questa realtà, oltre a incontrare privatamente i tre agostiniani. Si recherà tra gli scavi di Ippona, che già conosce per esserci già stato due volte: nel 2001 per una conferenza su sant’Agostino e nel 2013 per la riapertura della basilica, dopo il restauro finanziato anche dal governo algerino. «Sulla scia di quella grande conferenza», spiega padre Dominic, «abbiamo ripreso a promuovere tutti gli anni delle Giornate agostiniane con conferenze di approfondimento sulla figura di Agostino. Anche questo favorisce l’incontro, lo scambio e la conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani. Pensiamo che la sua visita incoraggi ulteriormente le persone a conoscere più a fondo sant’Agostino. Noi siamo pronti a continuare questa nostra missione».