Ha già incontrato Robert Francis Prevost due volte, prima che diventasse Leone XIV. Ma accoglierlo nella basilica di Sant’Agostino di Annaba, primo Pontefice della storia a recarsi in Algeria, è un’emozione grandissima per padre Dominic Habakuk, priore della comunità di tre agostiniani che mantengono viva la presenza di quest’ordine – a cui appartiene anche il Papa – nei luoghi in cui sant’Agostino è nato ed è stato vescovo per 34 anni fino alla morte nel 430. Ai piedi della basilica situata su una collina di Annaba si trovano i resti archeologici di Ippona, antichissima città fenicia e poi romana, che conobbe un grande sviluppo in età imperiale e divenne sede vescovile. Non molto distante c’è il luogo natale di Agostino, Tagaste, e lì vicino l’antica città di Madaura, dove compì i suoi studi.

Quella di Agostino non è solo una storia relegata nel passato. Allora come oggi, è una figura che supera i secoli e che fa da ponte tra luoghi, popoli, culture e religioni diversi: le due coste del Mediterraneo, il mondo arabo e quello occidentale, cristiani e musulmani. «Ancora oggi», conferma padre Dominic, «viene percepito come un figlio illustre di questa terra, dove quasi tutta la popolazione pratica l’islam, ma anche come un faro per i cristiani. Quando Leone si è proclamato “figlio” di Agostino, la gente ha pensato che fosse un suo lontanissimo discendente e si aspettava che prima o poi sarebbe tornato a “casa”. Tutti, cristiani e musulmani, siamo onorati della sua visita». Padre Dominic si fa interprete dei sentimenti della piccolissima comunità cattolica presente nella diocesi di Costantina-Ippona. Lui stesso, nel momento in cui Prevost è stato eletto Papa – quell’8 maggio che è anche la festa liturgica dei 19 martiri d’Algeria – ha sperato che realizzasse il suo primo viaggio in questo Paese. Un desiderio che si è avverato.

La basilica di Annaba

Nella basilica di Sant’Agostino Leone celebrerà l’unica Messa prevista nella tappa algerina. Questa chiesa è l’unica di tutta la diocesi. Nelle altre sette comunità ci sono solo piccole sale utilizzate anche per le celebrazioni. I cattolici, del resto, sono poche centinaia, quasi tutti stranieri. «La nostra comunità è formata principalmente da studenti subsahariani che frequentano, grazie a borse di studio, le università di Annaba, più qualche migrante di passaggio e alcuni lavoratori», precisa padre Dominic, che proviene dall’Africa subsahariana come i suoi due confratelli.

Lui è originario del Sud Sudan, ma ha conosciuto gli agostiniani nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha incontrato per la prima volta l’allora priore dell’ordine Prevost. I confratelli sono padre Fred Wekesa, che viene dal Kenya ed è il rettore della basilica, e padre Leviticus Shailong, originario della Nigeria. Insieme garantiscono l’accoglienza nella chiesa di Sant’Agostino e le celebrazioni, l’accompagnamento della piccola comunità cristiana e si recano con i sempre più rari gruppi di pellegrini nei luoghi del santo. «Quando sono arrivato qui nel 2014 era strano vedere preti africani e c’erano un po’ di pregiudizi e di diffidenza. Adesso le cose sono cambiate».

Non solo ad Annaba, ma in tutta l’Algeria la Chiesa, sia nel personale che tra i fedeli, ha assunto sempre di più un volto africano. Gli europei sono sempre meno. Quanto agli algerini, i cristiani sono poche unità e quasi sempre vivono la loro fede nel nascondimento. «La nostra presenza è peculiare. La maggior parte della gente che accogliamo nella basilica è di fede musulmana. A volte, nei mesi estivi, arriviamo ad avere mille visitatori al giorno». ​​​​​​

Il sito archeologico dell'antica Ippona, ora Annaba.

Alcuni conoscono la storia di sant’Agostino, altri la scoprono qui, e scoprono anche la piccola presenza cristiana che ad Annaba è composta anche da cinque religiose delle Piccole sorelle dei poveri che gestiscono una casa per anziani. «È un servizio molto apprezzato dalla popolazione, che è anche estremamente generosa con le suore. È soprattutto grazie ai doni dei musulmani che possono continuare quest’opera», fa notare padre Dominic.

Leone visiterà anche questa realtà, oltre a incontrare privatamente i tre agostiniani. Si recherà tra gli scavi di Ippona, che già conosce per esserci già stato due volte: nel 2001 per una conferenza su sant’Agostino e nel 2013 per la riapertura della basilica, dopo il restauro finanziato anche dal governo algerino. «Sulla scia di quella grande conferenza», spiega padre Dominic, «abbiamo ripreso a promuovere tutti gli anni delle Giornate agostiniane con conferenze di approfondimento sulla figura di Agostino. Anche questo favorisce l’incontro, lo scambio e la conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani. Pensiamo che la sua visita incoraggi ulteriormente le persone a conoscere più a fondo sant’Agostino. Noi siamo pronti a continuare questa nostra missione».