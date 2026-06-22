Mt 7,6.12-14 - Martedì della XII Settimana del Tempo Ordinario

La pagina del Vangelo di oggi ci consegna tre insegnamenti che, se presi sul serio, possono cambiare profondamente il nostro modo di vivere le relazioni e la fede. Il primo riguarda le cose preziose: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci». Gesù non ci invita a essere elitari o diffidenti, ma a essere sapienti.

Esistono infatti realtà molto profonde che non possono essere consegnate con superficialità a chiunque. Non tutto va detto a tutti e non tutto può essere condiviso in qualsiasi momento. Ci sono esperienze, sofferenze, intuizioni e doni che hanno bisogno di essere affidati a persone capaci di custodirli. Anche l'amore, per essere autentico, ha bisogno di discernimento.

La maturità consiste anche nel sapere a chi aprire il proprio cuore. Il secondo insegnamento è la cosiddetta "regola d'oro": «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Molto spesso misuriamo gli altri con criteri severi e noi stessi con criteri indulgenti. Pretendiamo attenzione, comprensione, pazienza e rispetto, ma non sempre siamo disposti a offrirli per primi. Gesù ci invita a smettere di aspettare che il cambiamento venga dagli altri e a diventare noi stessi l'inizio di quel cambiamento. Il Vangelo non ci chiede di reagire a ciò che riceviamo, ma di prendere l'iniziativa dell'amore.

Infine Gesù parla della porta stretta. È un'immagine che può spaventare, ma che in realtà descrive una verità molto concreta. Tutto ciò che vale davvero nella vita passa attraverso una scelta impegnativa. L'amore autentico è una porta stretta. Il perdono è una porta stretta. La fedeltà è una porta stretta. La verità è una porta stretta. Non perché siano realtà tristi o oppressive, ma perché richiedono una decisione che non segue semplicemente la via più facile. La porta larga è quella che asseconda ogni impulso e ogni convenienza immediata. La porta stretta è quella che ci aiuta a diventare la persona che siamo chiamati a essere. Per questo Gesù ci invita a sceglierla. Non perché sia la strada più comoda, ma perché è l'unica che conduce da qualche parte, le altre sono porte che portano a vicoli ciechi.