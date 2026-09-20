Lc 9,43b-45 - Sabato della XXV Settimana del Tempo Ordinario

Mentre Gesù è all'apice della sua fama, proprio quando tutti sembrano ammirarlo per ciò che sta facendo, Egli ridimensiona improvvisamente l'entusiasmo dei discepoli con una frase: «Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». È come se Gesù volesse impedire ai suoi discepoli di confondere il successo del Vangelo con il successo secondo la logica del mondo. Noi facciamo continuamente questa confusione. Pensiamo che una vita riuscita sia una vita nella quale le cose funzionano, siamo riconosciuti, otteniamo risultati, veniamo apprezzati e riusciamo a realizzare ciò che desideriamo. Ma Gesù annuncia la Croce proprio nel momento in cui tutto sembra andare bene.

La Croce ci costringe a domandarci che cosa rimanga di noi quando vengono meno tutte quelle cose sulle quali normalmente costruiamo la nostra sicurezza. Che cosa rimane quando non possiamo più contare sul successo, sull'approvazione degli altri, sui risultati, sulla salute, sulle nostre capacità? Che cosa rimane quando la vita ci spoglia di ciò che pensavamo fosse indispensabile? Forse è proprio questo il vero successo di una vita: scoprire qualcosa che rimane anche quando tutto il resto viene meno. Gesù sulla Croce è un uomo ricondotto all'essenziale. Non ha più consenso, non ha successo, non può dimostrare la propria forza.

Eppure proprio lì emerge ciò che nessuno può togliergli: il suo rapporto con il Padre. È questa fiducia l'essenziale che attraversa persino il buio della Croce. Forse anche noi passiamo gran parte della vita ad accumulare cose che consideriamo indispensabili e soltanto alcune prove ci fanno scoprire quanto invece fossero relative. Ci sono momenti in cui la vita ci spoglia e proprio allora emerge ciò su cui abbiamo realmente costruito. Gesù non scende dalla Croce per insegnarci che la salvezza non consiste nell'evitare ogni perdita, ma nel possedere qualcosa che nessuna perdita può portarci via.