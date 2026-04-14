Dal 17 al 19 aprile Torino ospita il convegno Democrazia – Il coraggio della partecipazione, promosso dalla Pastorale Sociale e del Lavoro di Piemonte e Valle d’Aosta. Tre giorni di incontri e iniziative che vedranno arrivare partecipanti da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta per confrontarsi sul valore della partecipazione nella vita civile.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere sul coinvolgimento dei cittadini – in particolare dei giovani – in un momento storico segnato da conflitti e incertezze, interrogandosi sul significato della democrazia per le nuove generazioni.

Il convegno si aprirà venerdì 17 aprile alle ore 18 a Palazzo Barolo con l’intervento di Carlo Belardi, docente della Pontificia Università Gregoriana e autore del volume Seminare il futuro. Il suo contributo sarà dedicato al ruolo delle scuole politiche e alla formazione delle nuove generazioni all’impegno civico.

Il tema centrale dell’evento sarà Un altro modo di fare la piazza, filo conduttore degli incontri aperti al pubblico in programma il 18 e 19 aprile presso il Sermig. Tra i relatori sono previsti padre Giuseppe Riggio ed Elena Granata, che affronteranno il rapporto tra democrazia, città e spazi pubblici.

Uno dei momenti più significativi sarà sabato 18 aprile, quando piazza Palazzo di Città si trasformerà in una vera e propria “piazza delle buone pratiche”. Per l’intera giornata, gazebo, stand e attività gratuite animeranno il centro cittadino, offrendo ai cittadini l’opportunità di entrare in contatto diretto con esperienze concrete di impegno sociale, civile e ambientale.

Tra le realtà presenti ci sarà l’Associazione Cresco APS, con il progetto Costruzione della comunità legato all’esperienza della Comunità di Supporto all’Agricoltura tra Melle, Piasco, Rossana e Lemma. Da Aosta arriverà l’Associazione L’Albero di Zaccheo, impegnata nella ristrutturazione di Casa Zaccheo per l’accoglienza di giovani e famiglie in difficoltà.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani, con la partecipazione della Gi.O.C. – Gioventù Operaia Cristiana di Torino, che proporrà attività partecipative insieme al Progetto Policoro, iniziativa nazionale della Chiesa italiana dedicata all’orientamento al lavoro e all’imprenditorialità giovanile.

Presenti anche diverse realtà ecclesiali del territorio: la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Torino illustrerà il percorso delle “Piccole Officine Politiche”, mentre la Fondazione Energie di Comunità ETS porterà la propria esperienza nei progetti di comunità energetiche rinnovabili a finalità sociale, attivi nelle diocesi di Torino, Asti, Saluzzo e Susa.

Completano il programma l’Associazione Famiglie Accoglienti, impegnata nel supporto e nell’integrazione di minori migranti, e la Fondazione Operti, che lavora per l’accompagnamento all’autonomia delle persone in difficoltà.

Laboratori teatrali, quiz interattivi, talk aperti sui “tatami erranti” e numerose attività di animazione contribuiranno a trasformare la piazza in uno spazio di confronto diretto tra cittadini e realtà attive sul territorio, dando forma concreta a quell’idea di partecipazione che è al centro dell’intero convegno.