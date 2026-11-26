Pietro ha cinquant’anni e sulle spalle il peso di una vita intera in salita. Senza una famiglia, segnato da profondi dolori dell’anima, aveva faticosamente conquistato una fragile serenità, accontentandosi di lavoretti saltuari pur di sopravvivere con dignità. Oggi, però, il buio è tornato a inghiottirlo. Una depressione acuta gli toglie il respiro, mentre gravi problemi di salute e la miseria sempre più feroce lo stanno piegando nello sconforto più assoluto. Il suo parroco non lo abbandona: gli tende la mano ogni giorno, cercando di reinserirlo nel mondo del lavoro, ma da solo non basta contro un abisso così profondo. Pietro ha bisogno di noi. Non lasciamo che la disperazione vinca: con la tua offerta puoi restituirgli cure, speranza e una vita degna.