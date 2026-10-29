ANTONELLA ha 54 anni e tre figlie meravigliose, tra cui una bimba di 11 anni con disabilità. Separata e lasciata sola ad affrontare ogni ostacolo, ha dedicato interamente la sua vita al bene delle ragazze, mettendo sempre il loro sorriso prima di tutto. Oggi, però, il peso della solitudine e i debiti che continuano ad accumularsi l’hanno portata allo stremo. La povertà rischia di spegnere la speranza di questa famiglia. Le figlie maggiori cercano lavoretti saltuari con amore e sacrificio pur di alleviare il dolore della mamma, ma il loro aiuto non basta. Con immensa umiltà, Antonella si è rivolta alla sua parrocchia chiedendo solo una mano tesa e un cuore aperto. Ogni gesto conta. Dona ora per aiutare questa famiglia a ritrovare dignità e serenità.