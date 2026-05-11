Nel quartiere di corso Vercelli, a Milano, il campetto di via Dezza è tornato a vivere. In zono molti ricordano la storia di Alessandro Meszely, il ragazzo di quindici anni morto nel 2017 mentre giocava a basket proprio lì, durante un pomeriggio come tanti e dei suoi genitori, Laura e Giorgio che da allora, i hanno continuato a lasciare un girasole accanto alla rete del campo: il fiore preferito di Ale.

Quel gesto privato, fatto senza rumore per anni, nei mesi scorsi era diventato improvvisamente pubblico. Qualcuno aveva iniziato a strappare i fiori. Non solo: a un cartello lasciato dalla madre — poche parole per spiegare perché quel girasole fosse lì — era stata aggiunta una frase sprezzante, di quelle che fanno male proprio perché inutili. La vicenda aveva colpito molti milanesi, ben oltre il quartiere.

Il nuovo campetto \\\"Il girasole\\\" inaugurato a Milano in via Dezza in memoria di Alessandro Meszely.
Il nuovo campetto \\\"Il girasole\\\" inaugurato a Milano in via Dezza in memoria di Alessandro Meszely.
Il nuovo campetto "Il girasole" inaugurato a Milano in via Dezza in memoria di Alessandro Meszely.

Da lì è nata una reazione inattesa. Prima i girasoli lasciati da sconosciuti lungo la recinzione del campo, poi i messaggi, le visite, i ragazzi arrivati con un pallone sotto braccio e un fiore in mano. Una solidarietà concreta, senza grandi dichiarazioni. Anche alcuni commercianti della zona hanno partecipato regalando fiori, mentre associazioni e volontari hanno iniziato a immaginare qualcosa di più duraturo.

Società e valori

I fiori per Alessandro e l’odioso gesto di chi li strappa e deride la sua mamma

Orsola Vetri
I fiori per Alessandro e l’odioso gesto di chi li strappa e deride la sua mamma
I fiori per Alessandro e l’odioso gesto di chi li strappa e deride la sua mamma

Così, attorno alla memoria di Alessandro, si è formato un piccolo movimento di cittadini. Non solo per ricordare un ragazzo morto troppo presto, ma anche per prendersi cura di uno spazio pubblico e restituirgli significato. Sono nati progetti per organizzare tornei, incontri sul primo soccorso e iniziative dedicate ai più giovani. L’idea di fondo è semplice: un campo da basket può essere anche un luogo di comunità.

Società e valori

Milano, la “protesta dei girasoli” spazza via la ferocia di chi voleva dimenticare Alessandro

Filippo Rizzardi
Milano, la “protesta dei girasoli” spazza via la ferocia di chi voleva dimenticare Alessandro
Milano, la “protesta dei girasoli” spazza via la ferocia di chi voleva dimenticare Alessandro

Il 9 maggio questo percorso ha avuto un momento simbolico importante con l’inaugurazione del campetto riqualificato. Il terreno è stato ridisegnato dall’artista Francesca Cassani, con grandi girasoli e colori vivaci che hanno trasformato l’asfalto in un segno visibile di memoria condivisa. Il campo oggi si chiama “Il Girasole”: un nome scelto quasi naturalmente da chi, in questi mesi, ha continuato a frequentarlo.

Alla giornata inaugurale hanno partecipato famiglie del quartiere, amici di Alessandro, associazioni sportive e cittadini. Si è giocato a basket, naturalmente, ma il centro della giornata era altrove: nella possibilità di trasformare un gesto ostile in qualcosa di utile per tutti.

Girasoli e biglietti al campetto di basket di via Dezza lo scorso novembre 2025.
Girasoli e biglietti al campetto di basket di via Dezza lo scorso novembre 2025.
Girasoli e biglietti al campetto di basket di via Dezza lo scorso novembre a Milano. (ANSA)