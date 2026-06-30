Quando la Milanesiana, manifestazione culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, scende in campo lo fa sempre in contesti sensibili, che richiedono un certo tatto. È stato così all'Humanitas di Rozzano, dove si sono tenuti un ciclo di eventi nel reparto oncologico, ed è stato così anche ieri con il ciclo di iniziative "Altri desideri", a cui hanno partecipato i ragazzi del reparto "Giovani Adulti" del carcere di San Vittore, a Milano. Il primo incontro si è svolto il 18 giugno, ed ha visto la preziosa partecipazione della docente di semiotica all'Università di Bologna Anna Maria Lorusso.

Il secondo e ultimo momento invece si è svolto ieri pomeriggio ed ha visto come protagonisti Daniele Sanzone e il suo gruppo, gli 'A67. Daniele e gli altri musicisti hanno un background perfetto per parlare ai ragazzi della sezione giovani adulti, poiché nelle periferie e nelle difficoltà ci sono cresciuti, e proprio da lì hanno iniziato a coltivare la loro musica. Il gruppo si forma nel 2005 e le loro canzoni sono da subito un simbolo di denuncia di un territorio assediato dalla camorra: Scampia. Inutile nasconderci, tutti conoscono le famose vele, diventate emblema di serie come Gomorra e di degrado urbano, ma troppi pochi conoscono cosa c'è dietro la narrativa di un quartiere che ha vissuto negli anni grosse difficoltà: ci sono persone, storie, voglia di uscire da uno schema che sembra esserti imposto solo perché sei nato lì. Ed è esattamente con questo spirito che Daniele e gli altri membri della band hanno iniziato il loro percorso musicale. Ma non solo, Daniele Sanzone è anche un autore di libri, oltre ad aver collaborato con numerose e autorevoli testate.

La copertina dell'ultimo romanzo di Daniele Sanzone, Bumerang

Il suo ultimo libro "Bumerang" lo trovo entrando nella sala dove si svolgerà la presentazione, al terzo piano del carcere di San Vittore. Ci sono diverse copie, sparse sulle sedie su cui si stanno sedendo i ragazzi del reparto Giovani Adulti; alcuni di loro lo sfogliano, altri riguardano la copertina, mentre aspettano che gli strumenti inizino a suonare. Sono una ventina, abbastanza grandi per non essere in un istituto minorile, ma troppo piccoli per essere chiamati adulti. La stanza è particolarmente calda e l'intonaco non in perfette condizioni, ma impregnato di vissuto e voglia di riscatto.

Una volta al completo l'evento può cominciare. Mentre gli 'A67 scaldano gli strumenti, i ragazzi iniziano a battere le mani, e uno di loro si fa coraggio e chiede il microfono: mentre sta scontando la propria pena, chiuso tra le mura di una cella, ha scritto delle canzoni rap. Daniele gli lascia immediatamente il "palco" e lui inizia a rappare. Chi condivide la sua situazione lo sostiene, battendo le mani e comportandosi come se fosse al concerto del suo rapper preferito.

Dopo aver dato sfogo alla propria arte, il ragazzo si prende i complimenti (meritati) di Elisabetta Sgarbi, che introduce brevemente ciò che seguirà. A questo punto inizia ufficialmente il programma, aperto dalla lettura da parte di Daniele Sanzone di un paragrafo tratto dal suo libro "Bumerang".

Elisabetta Sgarbi all'incontro di ieri

L'ora a disposizione scorre veloce, tra musica, filmati e riflessioni condivise. Quando arriva il momento per gli A67 di suonare la loro prima canzone " 'A Camorra song' io", Daniele spiega il senso di denuncia che c'è dietro questa canzone di come si è reso conto che " ‘a camorra song’io".

Ci sono stati due episodi che hanno cambiato il suo modo di vedere e vivere le cose e le relazioni. Il primo è legato alla tragica morte di Annalisa Durante, avvenuta nel pieno delle faide tra clan a Napoli, quando un proiettile vagante la uccise nel quartiere di Forcella. Il secondo l'ha vissuto sulla sua pelle: racconta come un giorno, fuori dall'Università, un ragazzo incrociò il suo sguardo. Nelle periferie dove arrivare a fine mese con un lavoro onesto sembra un'utopia, il solo incrocio di uno sguardo può portare ad un conflitto, perché rappresenta un atto di sfida. Daniele va su tutte le furie, non perché fosse un ragazzo violento o andasse in giro a delinquere, ma perché la mentalità del suo quartiere era completamente permeata in lui. Per questo 'a camorra song 'io. Dopo qualche giorno, una compagna di Università di Daniele gli racconta di aver rivisto quel ragazzo, e gli comunica una caratteristica non indifferente: era strabico. Quando ne riparla, si capisce fortemente come questo sia stato un momento di svolta per lui:

«L'episodio all'università fu per me come un fulmine, mi fece capire quanto mio malgrado fossi portatore sano di camorra e quanto, ovunque andassi, senza saperlo mi portassi dietro il mio quartiere. Nello sguardo, negli atteggiamenti e nel modo di guardare il mondo, una volta che hai preso coscienza, cerchi di crescere, migliorarti anche perché viaggiando capisci che Scampia non è il mondo, ma quella consapevolezza non è un illuminazione, quella presa di coscienza può essere resa vana in ogni momento, è facile ricadere in quello sguardo ed è per questo che la rivoluzione deve essere permanente, l'attenzione deve essere costante se si vuole davvero uscire da certi contesti e da certe mentalità».

Daniele Sanzone mentre parla ai ragazzi detenuti

I ragazzi lo ascoltano, forse pensando a quante volte anche loro si siano sentiti sfidati semplicemente perché hanno incrociato lo sguardo con qualche altro loro coetaneo.

Durante l'ora, il ragazzo che ha rappato prima dell'intervento, canta per noi un'altra sua canzone: racconta della mamma in Egitto, e di come lui stia soffrendo a causa della sua mancanza. Io personalmente, mi sono commosso, nei suoi modi e dalle sue parole, traspare un disagio vero e quell'anima buona, nascosta sotto l'apparenza da duro.

A fine giornata, ai ragazzi è rimasto qualcosa: fanno domande a Daniele e gli altri membri della band, si fanno firmare le copie di "Bumerang", e soprattutto fanno qualcosa che non mi aspettavo: vengono tutti a darmi la mano e salutarmi. Io sono solamente stato in disparte ad assistere e prendere appunti, non ho dato loro una mano o lasciato qualcosa, ma in quei "grazie" che mi hanno dedicato salutandomi mentre sorridevano ho visto nei loro sguardi quella voglia di mostrare al mondo che stanno lavorando su sé stessi, che potranno e diventeranno, sicuramente, dei cittadini migliori.