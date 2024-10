Festival Biblico Tech: La tecnologia incontra le Sacre Scritture

Il 9 e 10 novembre 2024, a Vicenza, prenderà vita il Festival Biblico Tech, una due giorni di riflessione sulle grandi sfide etiche e umanistiche sollevate dall'innovazione tecnologica. Promosso dal Festival Biblico con il contributo del bando “Transizione digitale organismi culturali e creativi-TOCC”, questo evento unico offrirà una prospettiva che intreccia i valori delle Sacre Scritture con i più recenti progressi del digitale.

Dialogo tra uomo e intelligenza artificiale

La novità principale del Festival è l'integrazione di avatar e intelligenze artificiali nei dialoghi, grazie alla collaborazione con Quest.It, azienda italiana all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni basate sull’AI. L’incontro fra i relatori in carne ed ossa e l’avatar arricchirà il dibattito, mostrando come le IA influenzano le scelte umane e orientano la società verso nuovi interrogativi. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale, la biotecnologia e altre innovazioni digitali impattano profondamente su salute, economia e cultura, il Festival Biblico Tech si propone di affrontare il loro impatto etico e sociale, rispondendo alla crescente domanda di comprensione su come queste tecnologie modifichino il mondo e l’uomo.

Il programma

Gli appuntamenti del Festival si terranno presso il Liceo G.B. Quadri di Vicenza e saranno gratuiti, previa prenotazione. La prima giornata (sabato 9 novembre) sarà inaugurata alle 9:30 con la lectio magistralis di padre Paolo Benanti, esperto di etica della tecnologia, che introdurrà il pubblico agli algoritmi e alle loro implicazioni etiche. Seguirà una dimostrazione pratica di Alessio Pomaro, responsabile AI di Search On Media Group, che presenterà l’interazione tra AI e realtà quotidiana. Alle 10:30, il dialogo “Oltre. La spinta dell’uomo tra cielo e infinito” con don Luca Peyron e Luigi Bignami geologo e divulgatore scientifico, guideranno il pubblico in una riflessione che si muoverà tra scienza e spiritualità, esplorando il desiderio dell’uomo di superare i confini fisici e metafisici.

Alle 11:15 Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all'Università di Bath interverrà in video collegamento per l’intervista Machina sapiens. Le macchine possono pensare? in cui affronterà una delle domande più affascinanti e complesse della nostra epoca. Cristianini ci aiuterà a forzare la nostra stessa capacità di immaginare mondi nuovi a partire dalle più recenti scoperte e teorie legate all’AI. A seguire, alle 11:45, l'incontro Cuore e Codice. La sottile linea tra emozione e algoritmo approfondirà il delicato equilibrio tra emozione e logica. Ernesto Di Iorio, CEO di Quest.it, e padre Tiziano Tosolini, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e ricercatore al Nanzan Institute of Religion and Culture (Giappone), esploreranno quanto cuore e logica si incrocino nel nostro quotidiano, nella vita delle macchine e nelle scelte morali, per cercare di capire se sia possibile un punto d’incontro.