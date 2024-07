La Francia è cambiata? Tutto quello che c'è da sapere sui risultati delle elezioni

Le elezioni legislative in Francia del 2024 si sono concluse con un primo turno che ha visto il Rassemblement National emergere come primo partito e travolgere Ensemble, la colazione di partiti che sostiene il presidente Emmanuel Macron, ma senza una chiara maggioranza parlamentare. La partita è ancora aperta. I ballottaggi del prossimo weekend saranno determinanti per la composizione finale del Parlamento francese.

Nel primo turno delle elezioni, i principali partiti hanno ottenuto i seguenti risultati:

Rassemblement National (destra) : 33,15% dei voti (38 deputati)

: 33,15% dei voti (38 deputati) Nupes (centrosinistra) : 28,14% dei voti (32 deputati)

: 28,14% dei voti (32 deputati) Ensemble (centro): 21,27% dei voti (2 deputati)

Altri partiti minori hanno ottenuto un numero ridotto di seggi, con un totale di 76 deputati eletti al primo turno su 577. Il sistema elettorale francese prevede un sistema maggioritario a doppio turno in collegi uninominali. Un candidato può essere eletto direttamente nel primo turno se ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso contrario, si procede a un secondo turno con i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5% dei voti. I ballottaggi, in programma per domenica prossima, decideranno la composizione finale del Parlamento e il possibile cambiamento del presidente del Consiglio francese. Favorito - se non prevarrà il barrage, ovvero la diga, del centrosinistra, con l'alleanza tra il movimento di Macron e le sinistre guidate da Jean-Luc Melenchon , è l'astro nascente della politica Jordan Barrella, pupillo di Marine Le Pen, a capo del Rassemblement National. È necessario eleggere almeno 289 deputati per ottenere la maggioranza parlamentare.Durante la campagna per il secondo turno, si sta assistendo a strategie di alleanze e ritiri strategici per consolidare il voto contro il Rassemblement National:

Desistenze : Alcuni candidati di Nupes e Ensemble, arrivati terzi al primo turno, si stanno ritirando per favorire il candidato più competitivo contro il Rassemblement National.

: Alcuni candidati di Nupes e Ensemble, arrivati terzi al primo turno, si stanno ritirando per favorire il candidato più competitivo contro il Rassemblement National. Unità Contro il RN: Emmanuel Macron ha chiamato a un’ampia unione democratica e repubblicana per contrastare il RN al secondo turno, suscitando reazioni contrastanti anche all’estero.

Secondo l’istituto Elabe, i possibili scenari per il secondo turno indicano che il Rassemblement National potrebbe ottenere tra 255 e 295 seggi, vicino o potenzialmente superando la soglia della maggioranza parlamentare. Nupes, Ensemble e altri partiti dovranno unire le forze per evitare questo scenario. Ora le elezioni legislative in Francia del 2024 si giocano ora sul secondo turno, determinante per stabilire il prossimo governo. La partecipazione, le strategie di alleanze e l’orientamento dell’elettorato nei ballottaggi, compreso il voto dei cattolici, saranno cruciali per delineare il futuro politico del Paese.