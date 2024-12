La vera storia del "Treno dei bambini"

Il successo del libro di Viola Ardone, Il treno dei bambini (Salani), pubblicato nel 2019 e venduto in 25 paesi, di cui in questi giorni è uscito su Netflix il film omonimo diretto da Cristina Comencini, con Barbara Ronchi e Serena Rossi, ha portato alla luce un fenomeno di solidarietà tra le famiglie italiane che coinvolse nel dopoguerra oltre 70.000 minori e che venne ribattezzato “I treni della felicità”.

Nell’immediato dopoguerra numerose famiglie si trovavano in gravi difficoltà economiche senza avere di che garantire la sussistenza dei figli, spesso numerosi. Su idea di un gruppo di donne dell'Unione donne in Italia (UDI) tra cui la partigiana Tersa Noce che poi fu eletta tra le 21 donne della Assemblea Costituente, il Pci si fece promotore di un’iniziativa che prevedeva l’accoglienza di alcun i bambini da parte di famiglie in condizione più agiate, ma non necessaraiamente ricche, anzi fra loro c'erano contadini con diversi figli a carico, ex partigiani, lavoratori. Inizialmente furono i bambini delle regioni nel Nord a spostarsi altrove, per esempio dalla Lombardia all’Emilia Romagna e alla Liguria. Il primo treno carico di 1.700 bambini partì alla volta di Reggio Emilia il 16 dicembre 1945. Nei mesi successivi il progetto coinvolse anche Roma, la Campania (soprattutto Cassino e Napoli) e altre regioni del Sud. l periodo di soggiorno era di quattro mesi ma, come raccontano i protagonisti oggi ultra ottantenni, molti rimasero anche un paio d’anni. Nelle loro testimonianze ricordano quei mesi come il periodo più bello della loro infanzia, e alcuni di decisero di rimanere con la nuova famiglia. In alcuni casi Il Partito comunista, nell’organizzare questa rete di solidarietà, collaborò anche con diversi parroci.