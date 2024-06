Perché il Tour de France parte dall'Italia e chi è Ottavio Bottecchia

Quest’anno il Tour de France parla almeno un po’ “italiano”: la corsa gialla il 29 giugno 2024 parte da Firenze, secondo una consuetudine ormai invalsa, un po’ per ragioni di sponsorizzazione un po’ per lo spunto di occasioni esotiche, negli ultimi anni di far partire i grandi giri a tappe oltre il confine previsto dal nome. Sono italiane le prime tre tappe del Tour. Da Firenze si snodano le prime tre tappe, tutte italiane: sabato 29 giugno, la prima: Firenze-Rimini. Domenica 30 giugno la seconda Cesenatico- Bologna. Lunedì 1 luglio la gara prenderà il via da Piacenza per approdare a Torino. Martedì 2 luglio, infine, il Tour partirà da Pinerolo per varcare le Alpi e approdare attraverso Sestriere e Clavière sul suolo francese. Anche l'Olimpiade influenzerà il Tour 2024, che il 21 luglio non arriverà a Parigi come al solito, ma a Nizza, per evitare di sovrapporsi all'organizzazione dell'Olimpiade per ragioni di ordine pubblico, dato che il tripode di Parigi 2024 si accenderà il 26, appena cinque giorni dopo.

L’occasione della partenza italiana è l’omaggio a Ottavio Bottecchia, primo vincitore italiano del Giro di Francia, correva l’anno 1924, lo stesso di un’altra Olimpiade parigina (la seconda delle tre 1900, 1924, 2024). Bottecchia era nato a San Martino di Colle Umberto (Treviso) nel 1894, da una famiglia in cui la fame si tagliava a fettine. La gavetta in bicicletta l’aveva fatta durante la Durante la Grande Guerra arruolato nel 6° battaglione Bersaglieri ciclisti. Tornò decorato con il grado di caporale. Così lo ricorda l’associazione nazionale reduci e combattenti: «Durante il conflitto combatté sul Carso, con alterne fortune, contrasse la malaria, respirò gas tossici e fu anche fatto per tre volte prigioniero dagli austriaci, riuscendo però sempre a scappare, ma avvicinandosi all'uso della bicicletta, grazie al ruolo di "esploratore d'assalto", e appassionandosene. Si distinse anche nelle fasi della resistenza sul Piave, nel giugno e nell'ottobre 1917, con atti di eroismo, a Lestans di Sequals, che al termine della Guerra gli valsero la decorazione con la Medaglia di Bronzo al Valore Militare con la motivazione: «Con calma ed ardimento, sotto violento fuoco nemico aggiustava tiri efficacissimi e falcianti con la propria mitragliatrice, arrecando gravi perdite all'avversario e fermandone l'avanzata. Costretto più volte ad arretrare, incurante del pericolo portava seco l'arma e tornava a postarla aprendo sempre un fuoco violento sul nemico. Lestans, 4 novembre 1917».

Accadeva durante la ritirata di Caporetto. Quasi una prosecuzione con altri mezzi, dopo, andare a vincere nell’unico sport dove scriveva Gianni Mura: «Chi fugge non è un vigliacco».

Al ritorno correre era anche un modo per portare a casa, ormai fissata in Friuli, “schei”, e all’inizio anche il rifornimento in corsa, per placare la fame dei suoi, a rischio come anche è accaduto di cuocersi per la crisi di fame: alla prima Sanremo ricorda Maurizio Crosetti nel suo campionissimi, un giorno nella vita di trenta grandi ciclisti: «Il sacchetto intatto del pasto (tortelli di riso, mezzo pollo, marmellata e zucchero), l’aveva portato a casa tormentandolo con le mani sul sedile di terza classe: «Cussì i pol magnar calcossa».

Nel 1923, il suo primo anno da professionista dopo uno da dilettante, quinto al Giro, andò al tour ingaggiato da Automoto, a fare il gregario ai fratelli Pelissier, ma era un gregario che non stava ail suo posto: già alla seconda tappa vinceva e prendeva la maglia gialla. Finì secondo in classifica generale e l’anno successivo vinse il Tour, con un’unica cavalcata in giallo dalla prima all’ultima tappa con 35 minuti sul lussemburghese Frantz, l’anno dopo rivinse la corsa (con 4 vittorie di tappa) e un’ora sul Belga Buysse.

Claudio Gregori che gli ha dedicato qualche anno fa una corposa biografia-romanzo Il corno di Orlando Il corno di Orlando. Vita, morte e misteri di di Ottavio Bottecchia, 66Th2nd, fa spesso notare come la sua carriera spettacolare si sia concentrata in appena cinque anni, con risultati quasi paragonabili a quelle ventennali di Coppi e Bartali.

La vita non è stata clemente, il 1926 lo ha costretto a fermarsi a lungo per il riacutizzarsi di una malattia contratta in guerra, l’inizio del 1927, lo ha bloccato un incidente alla vigilia della Milano-Sanremo. Stava ricominciando, ad allenarsi, quando un gruppo di contadini lo ha trovato ferito su una strada di Peonis, lungo il Tagliamento, dove abitualmente si allenava: era il 3 giugno 1927. Lo caricarono sul carro e lo portarono con la testa rotta all’ospedale di Gemona dove morì senza riprendersi il 15 giugno. Sulla sua morte corrono una quantità di leggende, Gregori ne ha contate una quindicina.

Chi dice che sia stato un agguato politico, chi la vendetta di un contadino per un grappolo d’uva, chi una ritorsione per gelosia, chi una banale caduta solitaria a finire una vita leggendaria. Nel Paese dov’è nato lo ricorda un museo. Il Giro 2024 ha fatto arrivare una tappa a Peonis, la sua ultima prima del cielo.