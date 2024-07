L'annuncio di Joe Biden: "Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca"

Dopo settimane di pressioni e resistenze - seguite alla disastrosa performance del presidente Usa nel dibattito televisivo contro Donald Trump, che ha messo in luce tutte le sue evidenti fragilità - alla fine l'annuncio è arrivato: Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca. Il presidente statunitense lo ha fatto postando una lettera sul social X rivolta alla nazione.

«E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente», si legge nella lettera. «E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato». All'inizio del post, Biden ha ricordato i grandi progressi compiuti dal Paese in questi anni, a partire dall'economia. Ha infine ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco per la sua rielezione.

Sempre su X, in un post di pochi minuti dopo, Biden ha annunciato il suo sostegno alla vicepresidente Kamal Harris, la 59enne avvocata, ex procuratrice generale della California diventata la prima donna a raggiungere la vicepresidenza negli Stati Uniti. Il sostegno espresso da Biden non è vincolante: la candidatura di Harris non né automatica né scontata. Il partito può scegliare un altro nome e comunque la nomination diventa ufficiale solo con la convention democratica. Tuttavia la vicepresidente riceve già il sostegno anche da parte di Bill e Hillary Clinton (oltre ad avere il sostegno di molti esponenti del partito). Molto critico lo speaker della Camera dei deputati Usa Mike Johnson, che in un post su X chiede a Biden di dimettersi dalla carica di presidente. Dal canto suo, Donald Trump ha commentato affermando che per lui sarà più facile battere Kamala Harris.

Immediate le reazioni del mondo. «Chiunque sarà il prossimo presidente Usa, sia Trump o Harris, noi lavoreremo bene con lui», ha dichiarato il ministro del Esteri italiano Antonio Tajani. «Abbiamo lavorato bene e stiamo ancora lavorando bene con l'amministrazione Biden». E ha aggiunto: «Gli Stati Uniti sono un grande Paese amico: abbiamo sempre lavorato bene insieme».

(Foto Reuters)