Elisabetta Soglio: le Buone Notizie danno voce alla speranza

Pronti, via: tocca subito ai giornalisti e all’intero mondo della comunicazione. Dal 24 al 26 gennaio sono loro, infatti, i protagonisti del primo appuntamento giubilare per le varie categorie. Certo, c’è di mezzo il fatto che il loro patrono, san Francesco di Sales, si festeggia proprio il 24 gennaio. Ma non sarà che i giornalisti sono pure tra i professionisti più direttamente interpellati da un Giubileo che mette a tema la speranza?

È questa la ragione per cui abbiamo intervistato Elisabetta Soglio, “nostra signora delle buone notizie”, dal momento che ha ideato e coordina una delle testate più apprezzate da chi cerca tracce di speranza nell’Italia di oggi.

Brianzola, classe 1965, lavora al Corriere della sera dagli anni Novanta, dopo gli inizi in Avvenire. Sposata e mamma di due figli, ha scritto due libri su altrettanti testimoni di speranza: Chiamatemi Giuseppe, su padre Ambrosoli, medico missionario in Uganda (edizioni San Paolo) e Vietato calpestare i sogni su Nino Acampora, fondatore di PizzAut (Solferino).

«I social network e le tv danno notizie 24 ore su 24, spesso incentrate sulla cronaca nera. Il che ha creato un effetto di saturazione nel pubblico», sostiene Soglio. «Siamo tutti un po’ stanchi delle cattive notizie e cerchiamo altro. Protagonista di una buona notizia non è solo il missionario, ma può esserlo anche il giovane che avvia una start-up, il ricercatore che torna in Italia dopo anni all’estero, la professionista che riesce a conciliare creativamente lavoro e famiglia. Raccontiamo molte storie che non hanno nulla di miracoloso o eroico. Vogliamo, anzi, evitare la tentazione del pietismo da una parte e dell’eroismo dall’altra».

Leggi l’intervista completa a Elisabetta Soglio acquistando il numero di Credere in edicola da giovedì 23 gennaio e in distribuzione in parrocchia da sabato 25 gennaio. Oppure acquista una copia digitale!

Questa intervista con Elisabetta Soglio fa parte del progetto Viandanti della speranza e sarà trasmessa su Telenova (Canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale) martedì 28 gennaio alle 22.30 e mercoledì 29 alle 11.00. Il video di tutte le interviste con i Viandanti della speranza è disponibile anche su App e sito di Telenova (www.telenova.it).

(immagine in alto, foto Manuel Cicchetti)