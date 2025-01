«Tregua fragile ma è un segno di speranza dopo 15 mesi di guerra. Invito i pellegrini a tornare»

«La tregua tra Israele e Hamas è partita con qualche ora di ritardo rispetto agli accordi e questo conferma quanto sia fragile. Speriamo che regga. Qui in Terra Santa, per definizione, tutto è fragile. Meglio, però, qualcosa di fragile che niente. Dopo quindici mesi di guerra, distruzione e sofferenza da una parte e dall’altra bisogna andare avanti, incoraggiare e sostenere questi passi con la preghiera».

È l’analisi del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, sulla tregua a Gaza iniziata ufficialmente alle 11.15 (le 10.15 in Italia) di domenica 19 gennaio e salutata con festeggiamenti in piazza dalla popolazione locale. Patton tra il 23 e il 29 gennaio sarà in Italia, a Roma, Napoli e Perugia, per portare la sua testimonianza sulla situazione in Medio Oriente e presentare il libro – intervista Come un pellegrinaggio. I miei giorni in Terra Santa (TS Edizioni), scritto con il giornalista dell’Osservatore Romano Roberto Cetera.

Padre, come si è arrivati a un accordo?

«È stata decisiva la pressione americana, sia quella di Joe Biden che soprattutto quella di Donald Trump che lunedì si insedia ufficialmente come presidente degli Stati Uniti. L’accordo discusso e raggiunto in questi giorni ricalca la proposta di otto mesi fa che all’epoca però Biden non aveva la forza di imporre, essendo in campagna elettorale e politicamente molto debole. L’intervento di Trump da questo punto di vista è stato positivo, il suo intervento di fatto ha accelerato il negoziato per arrivare a un accordo in tempi brevi».

Ora che succede?

«I passi successivi andranno elaborati un po’ alla volta, si spera che questi quarantadue giorni di tregua reggano e servano anche a definire una road map per la pace perché adesso siamo in una fase di cessate il fuoco. La questione di fondo è che bisogna arrivare a una soluzione politica della questione palestinese altrimenti tra qualche anno saremo daccapo e questo non conviene né a Israele né ai palestinesi. Se non si prende consapevolezza di questo, non si va da nessuna parte».

Quali sono i suoi timori?

«Che la tregua possa essere sabotata da qualcuno che nell’uno o nell’altro campo gioca contro. Incidenti e trappole possono far saltare i patti in ogni momento. Noi l’unica cosa che possiamo fare è pregare che non accada e si prosegua su questa strada».

Il governo israeliano si è spaccato. Il partito di estrema destra del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, Potere ebraico, ha annunciato la sua uscita dalla coalizione che sostiene Netanyahu. Che significa questo?

«Conferma quello che sapevamo da tempo e che i quotidiani israeliani, da Haaretz a The Times of Israel, hanno scritto con estrema franchezza subito dopo il 7 ottobre. In questi anni e ultimi mesi Netanyahu ha sempre favorito Hamas con lo scopo di indebolire l’Autorità nazionale palestinese per evitare la nascita di uno stato palestinese. Ricordo che The Times of Israel poche settimane dopo il 7 ottobre scrisse che Netanyahu ha alimentato Hamas e Hamas è scoppiato in faccia a noi israeliani. La politica della destra israeliana, da sempre, è quella di non volere la nascita di uno stato palestinese come conferma l’uscita dalla coalizione di governo di Ben Givr. Ma, ripeto, la nascita di uno Stato palestinese è l’unica garanzia di una pace stabile. Una dei portavoce delle famiglie degli ostaggi, Rachel Goldberg-Polin, ha detto che bisogna arrivare prima di tutto a capire gli uni la sofferenza degli altri e che per questa via bisogna arrivare a riconoscere gli uni agli altri il diritto a esistere, in un modo o nell’altro, sotto una forma riconosciuta, ossia di uno Stato».

È possibile?

«È doveroso perseguire questa strada che è l’unica per arrivare alla pace. La stessa ripresa dei Patti di Abramo, che sta tanto a cuore a Trump, è possibile se l’Arabia Saudita aderirà. E lo farà solo a patto che ci sia una soluzione politica della questione palestinese».