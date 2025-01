Don Maurizio Patriciello: «Calunniati per anni, ora nessuno potrà negare lo scempio. Qui si continua a morire»

«A livello personale provo due sensazioni contrastanti: la prima è di grande soddisfazione perché la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ci dà ragione dopo anni di battaglie, amarezze e umiliazioni. Però questa soddisfazione fa a pugni con la tragica realtà. Avrei preferito avere torto perché significa che mio nipote Severino, mia cognata Giuseppina e le tante persone che sono morte per l’inquinamento della Terra dei fuochi adesso sarebbero ancora qui. Questa è una soddisfazione amara. La nostra denuncia alla Cedu risale a dodici anni fa e in tutto questo tempo abbiamo sempre continuato a credere alla giustizia che ora finalmente è arrivata».

È il commento, a caldo, di don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, dove si contano 13 piazze di spaccio per un business di 100 milioni di euro all’anno, impegnato in prima linea nella lotta per la tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali inquinanti e radioattive e dal 2022 sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra.

Dopo tanti anni di campagne di mobilitazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), con sentenza definitiva, ha stabilito che le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti della Terra dei fuochi, l'area campana che si estende tra la provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta, coinvolta nei decenni scorsi nell'interramento di rifiuti tossici in discariche abusive. La Cedu ha condannato l'Italia che, pur riconoscendo la situazione, non ha preso le dovute misure e ha stabilito che il nostro Paese deve introdurre, senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell'inquinamento in questione. La Cedu ha riconosciuto un rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile», che può essere qualificato come «imminente». I giudici inoltre hanno ritenuto che «non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei fuochi». Hanno anche evidenziato che i progressi nel valutare l'impatto dell'inquinamento sono stati lenti, quando invece occorreva celerità e hanno indicato che lo Stato non è stato in grado di dimostrare di aver preso tutte azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti nell'area della Terra dei fuochi. «Data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione», ha scritto la Cedu, «era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto. Anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato».

Don Maurizio, questa sentenza per lei è una rivincita?

«No, nessuna rivincita. In questi anni abbiamo avuto a che fare con i negazionisti a tutti i livelli: gente che cercava di ridimensionare le nostre denunce, gente che è ricorsa alla macchina del fango. Ci hanno calunniato, offeso, accusato di aver rovinato l’economia agricola del territorio perché i contadini non potevano più vendere i loro pomodori perché nessuno li acquistava. Ci hanno accusato di non amare la nostra terra ma è vero il contrario: proprio perché amiamo la nostra terra, la vogliamo difendere da chi ne ha fatto e vuole continuare a farne scempio».