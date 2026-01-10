Social
sabato, 10.01.2026
Andrea Palladino
Il "caso" di Catania

L'inchiesta sulla Open Arms, violazioni di legge o "reato di solidarietà"?

il caso open arms

Migranti, affidarne i soccorsi alla Libia significa respingerli

caos mediterraneo

Migranti, gli occhi della Libia sui radar europei nel Mediterraneo

Ong del mare

Chi ha incastrato Jugend Rettet? Emergono nuove verità

C-Star, ultimo atto

La triste fine della nave di Generazione Identitaria: l'equipaggio alla fame e senza paga

Le “imprese” della destra identitaria

«Siamo alla fame, noi e le nostre famiglie. Non ci hanno mai pagati»

Roma

Neofascisti romani. I neri che fanno paura (e non sono gli immigrati)

I retroscena dell'inchiesta

Chi ha incastrato Jugend Rettet?

La nuova destra

All'armi siam leghisti

Identitari: la "soluzione" per l'immigrazione? La deportazione di massa