Aziende di valore

Il bilancio del primo anno del progetto promosso nel Municipio 9 da Fondazione Amplifon e Fondazione di Comunità Milano con Fondazione Aquilone e La Bottega di Quartiere. L’idea è proporre un modello di cura e relazione che punta sulla socialità
Da questa convinzione nasce l’impegno del gruppo bancario che sostiene la Scuola di Edilizia promossa dalla Fondazione Don Gino Rigoldi nel carcere milanese di Opera oltre a numerosi altri progetti delle case circondariali italiane
Basato sull’ascolto delle problematiche del capoluogo siciliano, il progetto “Traiettorie Urbane” coinvolge scuole, famiglie, associazioni, enti pubblici con l’intenzione di creare un’infrastruttura stabile di welfare per la comunità
Il colosso delle assicurazioni punta sul lavoro come strumento di inclusione per rifugiati, offrendo loro un cammino formativo per diventare operatori sociosanitari e caregiver che si prendono cura degli anziani
Grazie a un progetto messo in campo dalla società della grande distribuzione con Altromercato, è possibile garantire che la materia prima dei prodotti a marchio dell’azienda sia al 100% equosolidale. Con grandi benefici per l’intera filiera
Cento le associazioni sostenute in tutta Italia grazie all’impegno dell’azienda, sia economico sia in ore di volontariato. Il personale che sceglie di intrecciare lavoro e impegno civile viene supportato con il riconoscimento delle ore spese come effettivamente lavorate
Contro lo spopolamento dell’entroterra rurale è partito Progetto Polis: l’idea è di creare spazi di co-working nei borghi e nei centri storici, riqualificando vecchie sedi. Perché non deve essere più necessario spostarsi per migliorare le proprie condizioni di vita
L’azienda della Rete elettrica nazionale garantisce energia stabile e continua al Paese, ma crea valore aggiunto mettendo al centro i dipendenti, promuovendo l’equilibrio tra vita professionale e privata, sostenendo giovani e famiglie
Per contrastare la povertà energetica, educativa e alimentare, l’ente dell’operatore italiano nel trasporto del gas agisce su tre fronti: supporto economico alle iniziative, formazione per generare cambiamenti e partecipazione attiva dei volontari aziendali