Social
sabato, 10.01.2026
Home page>Società e valori>Aziende di valore

Aziende di valore

Aziende di valore

“Indovina chi viene a casa”, nel Municipio 9 di Milano gli anziani non sono soli

Il bilancio del primo anno del progetto promosso nel Municipio 9 da Fondazione Amplifon e Fondazione di Comunità Milano con Fondazione Aquilone e La Bottega di Quartiere. L’idea è proporre un modello di cura e relazione che punta sulla socialità

Redazione FC
“Indovina chi viene a casa”, nel Municipio 9 di Milano gli anziani non sono soli
“Indovina chi viene a casa”, nel Municipio 9 di Milano gli anziani non sono soli
Aziende di valore

Mulino Caputo, dove responsabilità, arte e gusto si incontrano

L’azienda napoletana nata nel 1939 sostiene gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e finanzia il restauro del Tesoro di San Gennaro. «Il nostro», spiega il fondatore, «è mecenatismo d’impresa»

Mulino Caputo, dove responsabilità, arte e gusto si incontrano
Mulino Caputo, dove responsabilità, arte e gusto si incontrano
Aziende di valore

Intesa Sanpaolo e il sostegno al lavoro che “apre” le carceri e regala un futuro

Da questa convinzione nasce l’impegno del gruppo bancario che sostiene la Scuola di Edilizia promossa dalla Fondazione Don Gino Rigoldi nel carcere milanese di Opera oltre a numerosi altri progetti delle case circondariali italiane

Intesa Sanpaolo e il sostegno al lavoro che “apre” le carceri e regala un futuro
Intesa Sanpaolo e il sostegno al lavoro che “apre” le carceri e regala un futuro
Aziende di valore

I progetti di Edison e Fondazione Eos per i giovani dei quartieri più fragili di Palermo

Basato sull’ascolto delle problematiche del capoluogo siciliano, il progetto “Traiettorie Urbane” coinvolge scuole, famiglie, associazioni, enti pubblici con l’intenzione di creare un’infrastruttura stabile di welfare per la comunità

I progetti di Edison e Fondazione Eos per i giovani dei quartieri più fragili di Palermo
I progetti di Edison e Fondazione Eos per i giovani dei quartieri più fragili di Palermo
Aziende di valore

Fondazione Generali e i progetti per formare i migranti come caregiver

Il colosso delle assicurazioni punta sul lavoro come strumento di inclusione per rifugiati, offrendo loro un cammino formativo per diventare operatori sociosanitari e caregiver che si prendono cura degli anziani​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fondazione Generali e i progetti per formare i migranti come caregiver
Fondazione Generali e i progetti per formare i migranti come caregiver
Aziende di valore

Esselunga, quando il cacao non è solo questione di gusto

Grazie a un progetto messo in campo dalla società della grande distribuzione con Altromercato, è possibile garantire che la materia prima dei prodotti a marchio dell’azienda sia al 100% equosolidale. Con grandi benefici per l’intera filiera

Esselunga, quando il cacao non è solo questione di gusto
Esselunga, quando il cacao non è solo questione di gusto
Aziende di valore

L’impegno dei lavoratori di Autostrade per l’Italia per iniziative di solidarietà

Cento le associazioni sostenute in tutta Italia grazie all’impegno dell’azienda, sia economico sia in ore di volontariato. Il personale che sceglie di intrecciare lavoro e impegno civile viene supportato con il riconoscimento delle ore spese come effettivamente lavorate

L’impegno dei lavoratori di Autostrade per l’Italia per iniziative di solidarietà
L’impegno dei lavoratori di Autostrade per l’Italia per iniziative di solidarietà
Aziende di valore

Poste, un’attività senza emigrare? Un sogno possibile

Contro lo spopolamento dell’entroterra rurale è partito Progetto Polis: l’idea è di creare spazi di co-working nei borghi e nei centri storici, riqualificando vecchie sedi. Perché non deve essere più necessario spostarsi per migliorare le proprie condizioni di vita

Poste, un’attività senza emigrare? Un sogno possibile
Poste, un’attività senza emigrare? Un sogno possibile
Aziende di valore

Terna, lo sviluppo passa dalla cura per le persone

L’azienda della Rete elettrica nazionale garantisce energia stabile e continua al Paese, ma crea valore aggiunto mettendo al centro i dipendenti, promuovendo l’equilibrio tra vita professionale e privata, sostenendo giovani e famiglie​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Terna, lo sviluppo passa dalla cura per le persone
Terna, lo sviluppo passa dalla cura per le persone
Aziende di valore

Fondazione Snam, dare sostegno alle comunità facendo rete

Per contrastare la povertà energetica, educativa e alimentare, l’ente dell’operatore italiano nel trasporto del gas agisce su tre fronti: supporto economico alle iniziative, formazione per generare cambiamenti e partecipazione attiva dei volontari aziendali

Fondazione Snam, dare sostegno alle comunità facendo rete
Fondazione Snam, dare sostegno alle comunità facendo rete
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

FC Abbonamento Verticale
FC Abbonamento Verticale

Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€

Ultime notizie

Ultime notizie
Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle