Cinque figli e un futuro nel baratro, il grido di aiuto di Rachele

Aiuta Rachele e la sua famiglia a non perdere la casa. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli

Associazione Don Giuseppe Zilli
Caso della settimana

Aiutiamo Ester e la sua famiglia sull’orlo della povertà

Caso della settimana

Un Natale di cura e protezione per il piccolo Zain

Aiuta Zain, bimbo siriano in Italia grazie ai corridoi umanitari, e la sua famiglia. Fai un donazione per il Caso della settimana o per sostenere la nostra missione.

Associazione Don Giuseppe Zilli
Caso della settimana

Una luce di solidarietà per Lucia e la sua famiglia

Aiuta Lucia, vedova coraggiosa, e la sua famiglia. Fai un donazione per il Caso della settimana o per sostenere la nostra missione.

Associazione Don Giuseppe Zilli
Caso della settimana

Accanto ad Adele nel momento più difficile della sua vita

Aiuta Adele nel periodo più buio della sua vita. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli

Associazione Don Giuseppe Zilli
Caso della settimana

Ivana, 55 anni, è una donna coraggiosa e tenace

Aiuta una famiglia in difficoltà. Fai un donazione per il Caso della settimana o sostenere la nostra missione

Associazione Don Giuseppe Zilli
Il Caso della settimana

Gianpaolo, una vita dedicata agli altri, ora ha bisogno di noi

Associazione Don Giuseppe Zilli
Il Caso della Settimana

Unirci tutti insieme per aiutare Renata e i suoi figli

Associazione Don Giuseppe Zilli
Il Caso della settimana

Aiutiamo luca e la sua famiglia a non perdere tutto

Associazione Don Giuseppe Zilli
Il Caso della Settimana

Il nostro sguardo si volge oggi a Ilaria e al suo compagno

Associazione Don Giuseppe Zilli
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

