Aiuta Rachele e la sua famiglia a non perdere la casa. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli
Aiuta Zain, bimbo siriano in Italia grazie ai corridoi umanitari, e la sua famiglia. Fai un donazione per il Caso della settimana o per sostenere la nostra missione.
Aiuta Lucia, vedova coraggiosa, e la sua famiglia. Fai un donazione per il Caso della settimana o per sostenere la nostra missione.
Aiuta Adele nel periodo più buio della sua vita. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli
Aiuta una famiglia in difficoltà. Fai un donazione per il Caso della settimana o sostenere la nostra missione
Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€