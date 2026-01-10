Attualità
Home page
Fede e spiritualità
Parola del giorno
Parola del giorno
Parola del giorno
Sabato 10 gennaio 2026 – (Feria propria del 10 gennaio)
Redazione FC
Parola del giorno
Venerdì 9 gennaio 2026 – (Feria propria del 9 gennaio)
Redazione FC
Parola del giorno
Giovedì 8 gennaio 2026 – (Feria propria dell'8 gennaio)
Redazione FC
Parola del giorno
Mercoledì 7 gennaio 2026 – (Feria propria del 7 gennaio)
Redazione FC
Parola del giorno
Domenica 4 gennaio 2025 – (II Domenica dopo Natale)
Redazione FC
Parola del giorno
Sabato 3 gennaio 2026 – (Feria propria del 3 gennaio)
Redazione FC
Parola del giorno
Venerdì 2 gennaio 2026 – (Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, Vescovi e Dottori della Chiesa – Memoria)
Redazione FC
Parola del giorno
Mercoledì 31 dicembre 2025 – (31 dicembre – Settimo giorno fra l’Ottava di Natale)
Redazione FC
Parola del giorno
Sabato 17 gennaio 2026 – (Sant’Antonio, Abate – Memoria)
Redazione FC
Parola del giorno
Venerdì 16 gennaio 2026 – (Venerdì della I Settimana del Tempo Ordinario – Anno pari)
Redazione FC
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026
Ultime notizie
Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori
Alberto Pellai
Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd
Francesco Anfossi
Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco
Annachiara Valle