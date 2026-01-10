Social
sabato, 10.01.2026
Home page>Fede e spiritualità>Parola del giorno

Parola del giorno

Parola del giorno

Sabato 10 gennaio 2026 – (Feria propria del 10 gennaio)

Redazione FC
Parola del giorno

Venerdì 9 gennaio 2026 – (Feria propria del 9 gennaio)

Redazione FC
Parola del giorno

Giovedì 8 gennaio 2026 – (Feria propria dell'8 gennaio)

Redazione FC
Parola del giorno

Mercoledì 7 gennaio 2026 – (Feria propria del 7 gennaio)

Redazione FC
Parola del giorno

Domenica 4 gennaio 2025 – (II Domenica dopo Natale)

Redazione FC
Parola del giorno

Sabato 3 gennaio 2026 – (Feria propria del 3 gennaio)

Redazione FC
Parola del giorno

Venerdì 2 gennaio 2026 – (Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, Vescovi e Dottori della Chiesa – Memoria)

Redazione FC
Parola del giorno

Mercoledì 31 dicembre 2025 – (31 dicembre – Settimo giorno fra l’Ottava di Natale)

Redazione FC
Parola del giorno

Sabato 17 gennaio 2026 – (Sant’Antonio, Abate – Memoria)

Redazione FC
Parola del giorno

Venerdì 16 gennaio 2026 – (Venerdì della I Settimana del Tempo Ordinario – Anno pari)

Redazione FC
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

FC Abbonamento Verticale
FC Abbonamento Verticale

Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€

Ultime notizie

Ultime notizie
Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle