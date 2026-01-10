Social
Mercosur, l’Europa accelera e i campi si ribellano: trattori contro l’accordo che divide l’Ue

Dalle proteste degli agricoltori a Bruxelles allo slittamento della firma dell’accordo Ue-Mercosur: un’intesa da 700 milioni di consumatori che promette miliardi all’industria europea ma spaventa il settore agricolo. L’Italia, con Giorgia Meloni, chiede garanzie su salute e reciprocità delle regole, mentre Coldiretti denuncia concorrenza sleale e standard produttivi lontani da quelli europei. Un patto che guarda al futuro, ma rischia di lasciare indietro chi lavora la terra.

Alessandro Puglia
Economia

La Manovra dei pizzicotti: benzina cara, pacchi tassati e il solito conto agli italiani

Microtasse, carburanti sempre più cari e piccoli balzelli quotidiani: la Legge di Bilancio 2026 fa cassa senza dirlo, colpendo poco alla volta chi non può difendersi

Francesco Anfossi
Economia

Pensioni, parla Elsa Fornero: «Se non si scioglie il nodo precariato il sistema crolla»

«Non si risolvono i problemi della previdenza con delle leggi, ma aumentando chi fornisce i contributi», dice la madre della riforma, «nel nostro Paese ancora troppi i privilegi»

Economia

Manovra 2026, 22 miliardi tra fisco e welfare: chi guadagna e chi perde

La legge di bilancio, dal valore complessivo di 22 miliardi di euro, punta sul taglio dell’Irpef per il ceto medio, interviene su pensioni e Isee e rifinanzia alcune misure per le imprese, dalla Transizione 4.0 alla Zes unica. La manovra ridimensiona il Piano casa, chiede un contributo consistente a banche e assicurazioni e riapre il capitolo delle riserve auree di Bankitalia. Un provvedimento ampiamente rimaneggiato in Parlamento, arrivato al traguardo tra correzioni, tensioni politiche e interventi dell’ultimo minuto

di Francesco Anfossi
Economia

Caro-energia, la politica dei bonus come pannicelli caldi

Quello da 55 euro annunciato per il 2026 è l’ennesima risposta d’emergenza a un problema strutturale: poco efficace sul piano economico, molto più utile su quello elettorale. Tra aumenti record delle bollette e memoria corta degli elettori, la stagione degli “una tantum” continua a rinviare le riforme economiche di cui il Paese avrebbe bisogno

Francesco Anfossi
Economia

Meloni e Giorgetti vogliono mettere una tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro: cosa cambia per le famiglie italiane nel 2026

La tassa sui pacchi online colpirà tutti: acquisti su Amazon, eBay e piccoli negozi. Ecco gli effetti sulla spesa delle famiglie, le criticità e le alternative

Redazione FC
Mondo

Ricchi nel mondo sempre più ricchi

La terza edizione del World Inequality Lab documenta come 56mila “paperoni” (a fronte di 2,8 miliardi di poveri) aumentano le loro fortune mentre le classi medie ristagnano o sprofondano, con effetti su reddito, istruzione, cambiamenti climatici e divari di reddito tra uomini e donne

Roberto Zichittella
Economia

In Italia un boom di occupati che lascia fuori chi dovrebbe entrarci: i giovani

L’Italia tocca il massimo storico di 24,2 milioni di lavoratori e il tasso di occupazione sale al 62,7%. Ma dietro ai dati positivi diffusi dall’Istat si nasconde un freno generazionale: la fascia 25-34 anni arretra, la disoccupazione giovanile resta alta e cresce il numero di chi smette perfino di cercare lavoro

Francesco Anfossi
