La legge di bilancio, dal valore complessivo di 22 miliardi di euro, punta sul taglio dell’Irpef per il ceto medio, interviene su pensioni e Isee e rifinanzia alcune misure per le imprese, dalla Transizione 4.0 alla Zes unica. La manovra ridimensiona il Piano casa, chiede un contributo consistente a banche e assicurazioni e riapre il capitolo delle riserve auree di Bankitalia. Un provvedimento ampiamente rimaneggiato in Parlamento, arrivato al traguardo tra correzioni, tensioni politiche e interventi dell’ultimo minuto