Mondo

Due italiani liberati dal Venezuela: la storia di Gasperin, Pilieri e la speranza per Burlò e Trentini

Luigi Gasperin e Biagio Pilieri liberati dalle carceri venezuelane. Continua l'attesa per il cooperante Alberto Trentini e l'imprenditore Mario Burlò. Le parole di Meloni sulla vicenda.

Luca Cereda
Mondo

Don Giannino Prandelli: ecco com’è vivere da parroco nel Venezuela ferito

Da 25 anni in Venezuela, don Giannino Prandelli racconta la crisi, la paura e la resistenza quotidiana della sua comunità di El Callao, nel sud-est del Venezuela, tra miniere d’oro e anziani affamati, la Chiesa prova a custodire speranza e dignità.

Luca Cereda
Cronaca

Il coraggio di chi non scappa. María Corina Machado simbolo della resistenza venezuelana

Ingegnere, madre e simbolo dell’opposizione a Maduro. Dopo sedici mesi passati a nascondersi, il suo 2025 si è chiuso con il Nobel per la Pace e una fuga rocambolesca verso la libertà. Ecco perché è lei una delle donne dell’anno

Filippo Rizzardi
Cronaca

"Porte della speranza”, l'arte entra a San Vittore

L'iniziativa "Porte della Speranza" di fronte al carcere di San Vittore, un simbolo di redenzione, per superare i pregiudizi
Alessandro Stella
Volontariato

A Milano il pranzo solidale di Natale con la Questura che apre le porte ai più fragili

Clochard, persone sole e famiglie con bambini accolti alla Caserma Garibaldi per il tradizionale appuntamento natalizio organizzato dalla Questura di Milano. Tra le storie di chi lotta contro povertà, solitudine e guerra, il messaggio del questore Bruno Megale: «La sicurezza passa anche dallo stare tra la gente e accanto a chi soffre»

Antonio Sanfrancesco
Italia

Cpi, chi è Rosario Aitala, il giudice sotto attacco dalla Russia, perché è importante difenderlo

Magistrato italiano con una forte esperienza internazionale è vice presidente della Corte Penale dell’Aja. Un tribunale russo lo ha condannato per il suo lavoro a 15 anni. Si moltiplicano gli appelli al Governo perché si esprima per tutelarlo

Elisa Chiari
Diritti

Dramma delle carceri: uno stato saggio deve contemplare il perdono

Bisogna vigilare, perché la sicurezza è un bene di tutti. Ma anche sperare nel recupero e nella redenzione dei detenuti

Monica Mondo
Attualità

Mattarella: «La pace è il risultato di un impegno quotidiano e di una responsabilità condivisa»

Il presidente della Repubblica nel messaggio per la Giornata mondiale dei Diritti Umani: «Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace. Il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda»

Redazione FC
Mondo

Migranti, la stretta dell’Ue su “Paesi sicuri” e rimpatri non piace alle Ong: «È la fine del diritto d’asilo. Così l’Europa tradisce se stessa»

I ministri dell’Interno dei Ventisette hanno approvato la lista europea dei Paesi di origine “sicuri” e aperto all’estensione del “modello Albania” con i centri di rimpatrio nei Paesi terzi. Le organizzazioni umanitarie, i giuristi e il mondo dell’accoglienza lanciano l’allarme: «Così si svuota il diritto d’asilo e l’Europa tradisce se stessa». Ora il dossier passa al Parlamento europeo

Antonio Sanfrancesco
Diritti

Néné Bintu Iragi, la donna congolese che sfida la guerra per i diritti umani

L’avvocata e attivista della Repubblica Democratica del Congo in Italia per ricevere il premio “Daniele Po” per il suo impegno in difesa dei diritti umani e per la pace ha portato la sua testimonianza in un incontro a Cinisello Balsamo. Rifugiata politica in Burundi, guida un’ONG che sostiene le donne vittime della guerra nel Kivu e collabora con il Nobel Denis Mukwege. Un appello globale per non dimenticare chi vive il conflitto ogni giorno

Edouard Muteba
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle