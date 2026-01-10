Da 25 anni in Venezuela, don Giannino Prandelli racconta la crisi, la paura e la resistenza quotidiana della sua comunità di El Callao, nel sud-est del Venezuela, tra miniere d’oro e anziani affamati, la Chiesa prova a custodire speranza e dignità.
Ingegnere, madre e simbolo dell’opposizione a Maduro. Dopo sedici mesi passati a nascondersi, il suo 2025 si è chiuso con il Nobel per la Pace e una fuga rocambolesca verso la libertà. Ecco perché è lei una delle donne dell’anno
Clochard, persone sole e famiglie con bambini accolti alla Caserma Garibaldi per il tradizionale appuntamento natalizio organizzato dalla Questura di Milano. Tra le storie di chi lotta contro povertà, solitudine e guerra, il messaggio del questore Bruno Megale: «La sicurezza passa anche dallo stare tra la gente e accanto a chi soffre»
Magistrato italiano con una forte esperienza internazionale è vice presidente della Corte Penale dell’Aja. Un tribunale russo lo ha condannato per il suo lavoro a 15 anni. Si moltiplicano gli appelli al Governo perché si esprima per tutelarlo
Il presidente della Repubblica nel messaggio per la Giornata mondiale dei Diritti Umani: «Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace. Il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda»
I ministri dell’Interno dei Ventisette hanno approvato la lista europea dei Paesi di origine “sicuri” e aperto all’estensione del “modello Albania” con i centri di rimpatrio nei Paesi terzi. Le organizzazioni umanitarie, i giuristi e il mondo dell’accoglienza lanciano l’allarme: «Così si svuota il diritto d’asilo e l’Europa tradisce se stessa». Ora il dossier passa al Parlamento europeo
L’avvocata e attivista della Repubblica Democratica del Congo in Italia per ricevere il premio “Daniele Po” per il suo impegno in difesa dei diritti umani e per la pace ha portato la sua testimonianza in un incontro a Cinisello Balsamo. Rifugiata politica in Burundi, guida un’ONG che sostiene le donne vittime della guerra nel Kivu e collabora con il Nobel Denis Mukwege. Un appello globale per non dimenticare chi vive il conflitto ogni giorno