Devozione e fede

Non è una preghiera ufficiale della Chiesa ma rientra tra le pie pratiche della pietà popolare. Si celebra dal 16 al 24 dicembre e l’obiettivo è quello di aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù. Fu eseguita per la prima volta in una casa di missionari vincenziani di Torino nel 1720
Uccisa intorno al 304 sotto Dioclezano, il culto della martire siracusana è diffuso in tutta Italia e nel nord Europa ed è legata a varie tradizioni: da quella di portare i doni ai più piccoli, quasi una "collega" di Babbo Natale, all'invocazione contro le malattie degli occhi
Il volume, a firma dei giornalisti Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, raccoglie parole, testimonianze e riflessioni di vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto la peregrinatio l’anno scorso delle spoglie della Santa
L’antropologo del mondo antico Maurizio Bettini ci guida nella storia di una delle tradizioni natalizie più amate nelle nostre case: dal pastorello dormiente alle celebrità attuali inserite nelle rappresentazione di San Gregorio Armeno a Napoli
Il Santuario lauretano è sorto nel luogo in cui, secondo la leggenda, la dimora della Vergine Maria sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli Angeli nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294. Risale al IV secolo, è meta di continui pellegrinaggi e considerata la “Lourdes” italiana. La convinzione di questa miracolosa traslazione “volante” spinse papa Benedetto XV a nominare la Beata Vergine di Loreto "Patrona di tutti gli aeronautici".
L’abete decorato ha attraversato tante vicissitudini, la sua avventura si nutre di ricerca storica e leggende: la fonte scritta più antica che vi allude è in Alsazia e risale al 1521, ma non dice tutto di una lunga e contesa storia che tocca san Bonifacio, l’albero dell’Eden e papa Gregorio I
L’autrice parla del suo libroIl grande albero, la storia di un abete che, dopo un lungo viaggio, arriva in Piazza San Pietro per essere addobbato in vista del Natale. «Con questa favola insegno che la natura è un libro aperto che ci parla di bellezza e di Dio»
È protettrice di pompieri, artificieri e marinai perchè, secondo la tradizione, morì martire nel 306 d.C. dopo essere stata rinchiusa in una torre dal padre che non voleva si consacrasse a Dio. È anche invocata contro saette ed esplosioni. Il motivo? Un fulmine colpì il suo carnefice, il padre Dioscoro, che non accettava la sua conversione al cristianesimo e per questo la uccise
Dal 4 al 7 dicembre il convegno che conclude vent’anni di ricerca su come le figure femminili sono state interpretate nelle Scritture e nella storia del cristianesimo. Sessanta studiose da quindici Paesi, insieme a esperti del mondo accademico ed ecclesiastico, presenteranno l’opera enciclopedica in 21 volumi curata da Adriana Valerio