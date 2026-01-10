Social
sabato, 10.01.2026
Devozione e fede

Novena di Natale, cos’è, quando nasce e cosa significa

Non è una preghiera ufficiale della Chiesa ma rientra tra le pie pratiche della pietà popolare. Si celebra dal 16 al 24 dicembre e l’obiettivo è quello di aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù. Fu eseguita per la prima volta in una casa di missionari vincenziani di Torino nel 1720

Redazione FC
Santi

Santa Lucia, la martire che porta i doni di Natale ai bambini

Uccisa intorno al 304 sotto Dioclezano, il culto della martire siracusana è diffuso in tutta Italia e nel nord Europa ed è legata a varie tradizioni: da quella di portare i doni ai più piccoli, quasi una "collega" di Babbo Natale, all'invocazione contro le malattie degli occhi

Redazione Chiesa FC
Santi

Madonna di Guadalupe, la "madre" dell'America Latina

Venerata in seguito a una apparizione avvenuta in Messico nel 1531, è patrona del Messico e imperatrice del Continente americano e si festeggia il 12 dicembre

Devozione e fede

Sulle orme di Lucia, il libro che racconta la figura della santa e il suo terzo “ritorno” in Sicilia

Il volume, a firma dei giornalisti Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, raccoglie parole, testimonianze e riflessioni di vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto la peregrinatio l’anno scorso delle spoglie della Santa

Redazione FC
Costume

Presepe, la vera storia dal Vangelo a noi

L’antropologo del mondo antico Maurizio Bettini ci guida nella storia di una delle tradizioni natalizie più amate nelle nostre case: dal pastorello dormiente alle celebrità attuali inserite nelle rappresentazione di San Gregorio Armeno a Napoli

Elisa Chiari
Santi

La Madonna di Loreto e la casa arrivata in volo da Nazaret

Il Santuario lauretano è sorto nel luogo in cui, secondo la leggenda, la dimora della Vergine Maria sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli Angeli nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294. Risale al IV secolo, è meta di continui pellegrinaggi e considerata la “Lourdes” italiana. La convinzione di questa miracolosa traslazione “volante” spinse papa Benedetto XV a nominare la Beata Vergine di Loreto "Patrona di tutti gli aeronautici".

Redazione Chiesa FC
Società e valori

Albero di Natale, simbolo cristiano o pagano? La vera storia dalle radici antiche a noi

L’abete decorato ha attraversato tante vicissitudini, la sua avventura si nutre di ricerca storica e leggende: la fonte scritta più antica che vi allude è in Alsazia e risale al 1521, ma non dice tutto di una lunga e contesa storia che tocca san Bonifacio, l’albero dell’Eden e papa Gregorio I

Elisa Chiari
Intervista a Susanna Tamaro

La favola ecologista sull’abete del Papa

L’autrice parla del suo libro Il grande albero, la storia di un abete che, dopo un lungo viaggio, arriva in Piazza San Pietro per essere addobbato in vista del Natale. «Con questa favola insegno che la natura è un libro aperto che ci parla di bellezza e di Dio»

Fulvia Degl'Innocenti
Santi

Santa Barbara, la martire del fuoco “sequestrata” dal padre

È protettrice di pompieri, artificieri e marinai perchè, secondo la tradizione, morì martire nel 306 d.C. dopo essere stata rinchiusa in una torre dal padre che non voleva si consacrasse a Dio. È anche invocata contro saette ed esplosioni. Il motivo? Un fulmine colpì il suo carnefice, il padre Dioscoro, che non accettava la sua conversione al cristianesimo e per questo la uccise
Redazione Chiesa FC
Fede e spiritualità

La Bibbia e le donne, a Napoli 300 studiose per riscrivere la storia delle interpretazioni

Dal 4 al 7 dicembre il convegno che conclude vent’anni di ricerca su come le figure femminili sono state interpretate nelle Scritture e nella storia del cristianesimo. Sessanta studiose da quindici Paesi, insieme a esperti del mondo accademico ed ecclesiastico, presenteranno l’opera enciclopedica in 21 volumi curata da Adriana Valerio

Fernanda Di Monte
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

