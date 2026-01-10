Legalità e giustizia

Alla conferenza stampa di fine anno ritorna più volte il tema della sicurezza: si promettono altre leggi, altra repressione, ma quello che sembra mancare è un’idea di lungo periodo che punti tenere insieme il tessuto sociale, a prevenire le marginalità prima che esplodano in violenza
Secondo la Consulta la legge regionale può disciplinare procedure nell’inerzia del Parlamento, ma non deve invadere il campo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, né violare i principi fondamentali fissati dalla stessa Corte sul fine vita
Un nome difficile, il legame con il quartiere, le frange violente, l’anima sociale, il tentativo del Comune di avviare un patto di co-gestione. Ecco come è nato il centro sociale di Torino e perché è finito così