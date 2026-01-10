Social
Meloni, la sicurezza promessa che la sola repressione non riesce a mantenere

Alla conferenza stampa di fine anno ritorna più volte il tema della sicurezza: si promettono altre leggi, altra repressione, ma quello che sembra mancare è un’idea di lungo periodo che punti tenere insieme il tessuto sociale, a prevenire le marginalità prima che esplodano in violenza

Elisa Chiari
Italia

Violenza sessuale, consenso riconoscibile. Gian Luigi Gatta: «Serve una legge ben ponderata, ecco perché»

Abbiamo analizzato con il professore di diritto Penale dell’Università di Milano il tema della “riconoscibilità” che sta facendo discutere il Senato e l’opinione pubblica. Ecco i problemi sul tavolo

Elisa Chiari
Cronaca

Fabio Giomi licenziato dal supermercato per il “test del carrello”, il giudice lo reintegra

Il cassiere della catena Pam messo alla porta per non avere scoperto un finto furto, riavrà il suo posto. L’azienda dovrà pagare danni e spese processuali

Elisa Chiari
Cronaca

Fine vita, i rilievi della Corte costituzionale alla legge toscana. Che cosa rimane e che cosa no

Secondo la Consulta la legge regionale può disciplinare procedure nell’inerzia del Parlamento, ma non deve invadere il campo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, né violare i principi fondamentali fissati dalla stessa Corte sul fine vita

Redazione FC
Legalità e giustizia

Se un tribunale considera adulto un tredicenne

Riconoscere un disagio è doveroso. Attribuire a un minore la maturità per scelte irreversibili è un’altra cosa. E qui il confine tra tutela e abdicazione degli adulti diventa pericolosamente sottile

Francesco Anfossi
Italia

Noi e “la famiglia nel bosco”, il reale e l’immaginario tra Heidi e don Milani

L’archetipo del bosco ha cambiato più volte forma nel corso della storia: ecco come e perché questo può condizionare il nostro sguardo sulla vicenda di Palmoli

Elisa Chiari
Italia

Che cos’è Askatasuna, perché si chiama così. Le tappe di una storia a due facce

Un nome difficile, il legame con il quartiere, le frange violente, l’anima sociale, il tentativo del Comune di avviare un patto di co-gestione. Ecco come è nato il centro sociale di Torino e perché è finito così

Elisa Chiari
Cronaca

"Porte della speranza”, l'arte entra a San Vittore

L'iniziativa "Porte della Speranza" di fronte al carcere di San Vittore, un simbolo di redenzione, per superare i pregiudizi
Alessandro Stella
Italia

“Separazione delle carriere” tra le ricerche Google 2025, buon segno di attenzione alla casa comune

È il secondo “Cosa significa?” più digitato dell’anno, dice del bisogno di capire, del non arrendersi a un voto passivo, ma anche della difficoltà della materia affidata al referendum

Elisa Chiari
Italia

Studente aggredito in strada: «Ho visto un bagliore, ho ceduto per rischiare meno»

Giovanni, 19 anni, racconta: «Mi hanno chiesto una sigaretta e...Non è facile superare, serve farsi aiutare, ma armarsi non serve vuol solo dire rischiare di più»

Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

Ultime notizie

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

